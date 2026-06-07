French-Open-Finale: Zverev gegen Cobolli um den ersten Grand-Slam-Titel

Im Finale der French Open duellieren sich Alexander Zverev und Flavio Cobolli. Während der Deutsche nach langem Warten endlich den ersten Major-Sieg anstrebt, stürmt der Italiener als Überraschungsfinalist ins Endspiel. Die Partie verspricht Spannung pur auf dem Sand von Paris.

Am Sonntag um 15 Uhr wird in Paris ein neuer Grand-Slam-Champion gekrönt, wenn Flavio Cobolli aus Italien und Alexander Zverev aus Deutschland im Finale der French Open aufeinandertreffen.

Zverev, die aktuelle Nummer 3 der Welt, geht als klarer Favorit in das Match, während der 24-jährige Cobolli als Überraschungsfinalist gilt, der zuvor noch nie über das Viertelfinale eines Majors hinausgekommen war. Die bisherige Bilanz der direkten Duelle steht mit 3:1 für Zverev, der das letzte Aufeinandertreffen im April in Madrid klar in zwei Sätzen gewann, während Cobolli zuletzt im Münchner Finale vor zwei Wochen siegte.

Für Zverev ist es bereits das vierte Grand-Slam-Finale, und nach mehreren vergebenen Chancen in der Vergangenheit ist der Druck enorm, endlich den ersten Titel zu holen. Cobolli hingegen kann völlig befreit aufspielen und nutzt seine starke Saison, die ihn bis ins Finale von Roland Garros brachte. Das Spiel beginnt mit einer nervösen Anfangsphase, besonders auf Seiten Cobollis. Sein Aufschlag, normalerweise eine seiner stärksten Waffen, zeigt zunächst Schwächen - nur knapp 59 Prozent seiner ersten Aufschläge landen im Feld.

Zverev nutzt diese Unsicherheit sofort und sichert sich das frühe Break zum 2:0. Der Deutsche wirkt in diesen ersten Spielen extrem konzentriert, serviert stark und steigt mit einem sicheren Spiel auf. Seine Vorhand, die in der Vergangenheit oft kritisiert wurde, funktioniert heute von Beginn an, wie ein präziser Schlag zur Grundlinie beim Stand von 3:1 zeigt. Auch in der Rückhand zeigt er keine Schwäche und verteilt die Bälle klug.

Cobolli hingegen startet mit Fehlern in sein erstes Aufschlagspiel, gerät schnell in Rückstand, kann sich aber nach einem frühen Nervenflattern zurückkämpfen und dennoch das gewonnene Spiel mit viel Glück einsammeln. Zverev bestätigt das Break mit einem starken Aufschlagspiel und geht schnell mit 3:1 in Führung. Der Italiener scheint die Anfangsnervosität nun abgelegt zu haben und findet besser in seinen Rhythmus.

Die Frage stellt sich, wie Cobolli mit dem starken Aufschlag von Zverev zurechtkommen wird, und ob er die Chancen nutzen kann, wenn der Deutsche einmal ins Wanken gerät. Die beiden Spieler betreten den Court Philippe-Chatrier nach dem Aufwärmen unter tosendem Applaus der französischen Zuschauer, und das Schauspiel kann beginnen. Mit jedem Spiel wird deutlich, dass hier zwei grundverschiedene Spielphilosophien aufeinandertreffen: der aggressive, emotionale und risikoreiche Stil Cobollis gegen die kalte, präzise und erfahrene Spielart Zverevs.

Wer am Ende die Nerven behält und den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere feiert, bleibt bis zum letzten Punkt offen





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Finale Alexander Zverev Flavio Cobolli Grand Slam Tennis Paris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev im French-Open-FinaleAlexander Zverev ist in den Final am French Open eingezogen und kann sich am Sonntag seinen grossen Karriere-Traum erfüllen.

Read more »

Italienisches Halbfinale bei French Open geplatzt: Cobolli kampflos im Finale gegen ZverevUnerwartete Wendung bei den French Open 2024: Das erste rein italienische Herren-Halbfinale der Open Era musste wegen einer Viruserkrankung abgesagt werden. Flavio Cobolli zieht kampflos ins Finale ein und trifft auf Alexander Zverev. Matteo Arnaldi verpasst sein historisches Duell und den Einzug in die Top 30. Cobolli erreicht unabhängig vom Ausgang erstmals die Top 10.

Read more »

Alexander Zverev steht im Finale der French OpenAlexander Zverev steht einem Grand-Slam-Titel näher. Der Deutsche schlägt Jakub Mensik und trifft im Finale auf Flavio Cobolli.

Read more »

Zverev trifft im French-Open-Finale auf Freund CobolliAlexander Zverev steht im Finale der French Open und trifft dabei auf seinen Freund Flavio Cobolli. Trotz der Freundschaft will Zverev das Match gewinnen und hofft auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Der Deutsche ist favorisiert, hatte aber zuletzt Probleme gegen italienische Spieler.

Read more »