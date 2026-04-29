Freizeit- und Reisekosten steigen stark – Haustierausgaben ebenfalls auf Rekordniveau

Der aktuelle Freizeit-Preisindex von Comparis zeigt, dass Pauschalreisen und Flüge im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden sind. Auch die Kosten für Haustiere sind gestiegen. Die Preise für Pauschalreisen sind im 5-Jahresvergleich um 33 Prozent und für den Luftverkehr um 77 Prozent gestiegen. Experten prognostizieren, dass die Preise weiter steigen werden, insbesondere aufgrund von Kerosinpreisen und Kapazitätsengpässen. Auch tierärztliche Leistungen und Heimtierbedarf sind teurer geworden.

Pauschalreisen und Flüge sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden. Auch alles rund um Haustiere hat sich verteuert. Dies zeigt der aktuelle Freizeit-Preisindex von Comparis.

Im 5-Jahresvergleich sind die Preise für Pauschalreisen um 33 Prozent und für den Luftverkehr sogar um 77 Prozent gestiegen. Michael Kuhn, Finanzexperte von Comparis, erklärt: Die grenzenlose Freiheit über den Wolken wird aufgrund von Kapazitäts- und Personalengpässen sowie steigenden Material-, Personal- und Treibstoffkosten immer teurer. Hinzu kommen höhere Abgaben und eine starke Nachfrage. Und das Fliegen wird noch teurer, da der derzeitige Preisschock beim Kerosin verzögert auf die Ticketpreise wirkt.

Zürich, 30. April 2026 – Im März 2026 sind die Preise für Freizeitgüter in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent gestiegen. Dies zeigt der Freizeit-Preisindex des Internet-Vergleichsdienstes Comparis. Er verdeutlicht, wie sich die Teuerung in den Bereichen Freizeit und Kultur sowie Gastronomie und Reisen in der Schweiz entwickelt hat.

Im Vergleich dazu weist der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS), der alle Konsumpreise misst und nicht nur Freizeitgüter, eine Jahresteuerung von 0,3 Prozent aus. Gegenüber Februar 2026 sind die Preise im Freizeitindex-Warenkorb gesunken, nämlich um 0,3 Prozent (LIK: plus 0,2 Prozent). Im Monat zuvor waren die Kosten für Freizeitgüter um 2,7 Prozent gestiegen (LIK: plus 0,6 Prozent). Im vergangenen Monat – im Vergleich von März zu Februar 2026 – haben sich verschiedene Produkte verteuert.

Am stärksten sind die Preise für Pauschalreisen gestiegen, um 5,2 Prozent. Konsumierende müssen auch für den Luftverkehr mehr bezahlen – die Preise sind im März um 3,9 Prozent gestiegen. Beim Luftverkehr wie bei den Pauschalreisen spielen saisonale Effekte eine Rolle, sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. Dazu kommen ein grosser Nachholbedarf, Kapazitäts- sowie Fachkräfteengpässe, die allgemeine Teuerung und eine hohe Zahlungsbereitschaft.

Im 5-Jahresvergleich verteuerten sich Pauschalreisen und der Luftverkehr sogar um 33 Prozent beziehungsweise 77 Prozent. Damit ist das Ende der Fahnenstange aber nicht erreicht: Fliegen wird noch teurer, kommentiert Kuhn. Die seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kerosinpreise wirken erst verzögert auf die Ticket- und Pauschalreisepreise. Das volle Ausmass werde erst in den nächsten Monaten, also im Sommer, in den LIK-Daten sichtbar.

Die International Air Transport Association (Iata) rechnete für 2026 mit einem Barrelpreis von rund 88 US-Dollar; inzwischen liegt er teilweise über 200 US-Dollar. Entsprechend optimieren Fluggesellschaften ihre Netze, streichen unrentable Flüge, nehmen treibstoffintensive Flugzeuge aus dem Verkehr und konzentrieren sich auf wenige Drehkreuze. Kuhn: Für Flugreisende bedeutet das höhere Ticketpreise, weniger Auswahl, kurzfristige Flugänderungen oder Annullierungen sowie mehr indirekte Flüge, also längere Reisezeiten. Kuhn prognostiziert: Pauschalreisen werden preislich ebenfalls anziehen, auch wenn die Situation komplexer ist als bei den Flugreisen.

Denn von den Bestandteilen Flug, Transfers und Hotel treiben vor allem die Flüge die Kosten, jedoch zeitverzögert. Kurzfristig haben viele Anbieter ihre Preise abgesichert (Hedging) – das läuft ab Sommer jedoch teilweise aus. Gleichzeitig verkleinert sich das Angebot – weniger Flüge, weniger Kapazitäten – und die Nachfrage verschiebt sich von Krisenregionen zu sicheren Zielen.

Da die Reiselust jedoch ungebrochen ist – bei einem kleineren Angebot und gleichzeitig steigenden Flugpreisen –, werden auch Pauschalreisen tendenziell teurer, und Last-Minute-Angebote werden wohl seltener, so der Comparis-Experte. Ebenfalls unter den Top 5 der am stärksten verteuerten Güter sind Bild- und Tonträger mit plus 3,0 Prozent sowie tierärztliche Leistungen für Heimtiere mit plus 2 Prozent. Im 5-Jahresvergleich sind insbesondere die Preise für Heimtierbedarf und tierärztliche Behandlungen um 5 Prozent beziehungsweise 13 Prozent geklettert.

Futter, Zubehör und Pflegeartikel sind aufgrund höherer Energie- und Transportkosten sowie gestiegener Rohstoffpreise, etwa für Getreide und Fleisch, teurer geworden, erklärt der Comparis-Experte. Zudem gibt es eine hohe Zahlungsbereitschaft und eine gestiegene Nachfrage. Die Zahl der Haustiere in der Schweiz wuchs seit der Coronapandemie deutlich: Waren vor der Pandemie in der Schweiz rund 520.000 Hunde registriert, sind es aktuell rund 550.000. Bei den Katzen gehen Schätzungen von einer Zunahme von rund 1,5 Millionen auf 1,9 Millionen Tiere aus.

Hinzu kommen rund 400.000 Nagetiere sowie Vögel, Fische und Reptilien. Bei den tierärztlichen Behandlungen zeigen sich ähnliche Faktoren wie in der Humanmedizin: Die Diagnostik und Behandlung wird komplexer, es gibt mehr spezialisierte Kliniken sowie einen Fachkräftemangel und steigende Personalkosten





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Freizeitkosten Reisekosten Haustiere Preissteigerung Kerosinpreise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warum Alleinbesitz out ist: Shared Economy inspiriert auch den Premiummarkt für FerienimmobilienBerlin (ots) - Die Logik der Shared Economy ist simpel: Der Zugang zu Premiumprodukten wird deutlich erleichtert, Ressourcen werden effizienter genutzt - und das ohne...

Read more »

Für einmal muss PSG nach der «Königsklasse» auch in der Liga ranParis Saint-Germain empfängt die Bayern am Dienstag zum Halbfinal-Hinspiel. Es ist ein Spiel in einer heissen Phase.

Read more »

Mailänder Scala erhöht Preise auf bis zu 3300 Euro für PremiereDie Mailänder Scala hebt die Ticketpreise an. Verteuert werden dabei vor allem die besten Plätze. Günstigere Karten sollen unverändert bleiben.

Read more »

Preise für Obwaldner Einfamilienhäuser wachsen überdurchschnittlichWer im Frühjahr 2026 in Obwalden ein Einfamlienhaus gekauft hat, bezahlte dafür 8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wuchsen die Preise auf dem Obwaldner Immobilienmarkt mehr als doppelt so schnell wie im Schweizer Durchschnitt, der 3,5 Prozent betrug.

Read more »

Preise für Obwaldner Einfamilienhäuser wachsen überdurchschnittlichWer im Frühjahr 2026 in Obwalden ein Einfamlienhaus gekauft hat, bezahlte dafür 8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wuchsen die Preise auf dem Obwaldner Immobilienmarkt mehr als doppelt so schnell wie im Schweizer Durchschnitt, der 3,5 Prozent betrug.

Read more »

Kaffee in Zürich: Luxus und steigende PreiseDie Kaffee-Preise in Zürich, insbesondere im neuen Ralph’s Coffee am Paradeplatz, steigen weiter. Ein Cappuccino kann hier bis zu neun Franken kosten. Trotzdem ist das Lokal gut besucht, da es Teil eines umfassenden Lifestyle-Erlebnisses ist, das von Luxusmarken wie Ralph Lauren angeboten wird. Der Trend zu eigenen Cafés von Modelabels nimmt zu.

Read more »