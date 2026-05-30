Freiwilliger Fahrkurs oder Pflicht? Die Debatte um Senioren am Steuer

Ein Fahrtraining für Senioren zeigt die Herausforderungen älterer Autofahrer. Nach einem tödlichen Unfall wird über obligatorische Fahrstunden diskutiert. Während TCS und Teilnehmer die Freiwilligkeit bevorzugen, fordern Fahrlehrer Pflichtkurse.

An einer vielbefahrenen Kreuzung in der Stadt hält das Auto an. Der Fahrer, ein TCS-Fahrexperte, schaut sich um und sagt: Du hast noch einen Meter zum Vorwärtsfahren, dann hast du Sicht.

Beatrice Gadient, eine 76-jährige Seniorin, ist gefordert. Roger Leutwyler, der Fahrexperte des TCS, entgeht nichts. Kreiselfahren, 20er-Zone, Rechtsvortritt - Leutwyler verlangt der Seniorin im Fahrkurs alles ab. Die Strasse wird schmaler.

Das ist schon recht eng, sagt Beatrice Gadient, wenn ich kreuzen müsste. Genau darum sind wir hier durchgefahren, antwortet Leutwyler. Der TCS-Fahrkurs für Seniorinnen und Senioren ist freiwillig. Das findet Leutwyler gut: Man muss kritisch sein mit sich selbst.

Was mag ich noch? Kann ich den Verkehr noch bewältigen? Diese Selbstreflexion ist wichtig. Die Statistik zeigt: Überdurchschnittlich viele schwere Unfälle werden von Senioren verursacht.

Pro gefahrenem Kilometer verursacht die Gruppe der über 75-Jährigen die meisten schweren Unfälle. Weit über eine halbe Million Menschen über 75 Jahre haben einen Führerausweis. Ein tragischer Unfall in Sedrun GR Ende März hat die Diskussion neu entfacht. Ein 87-jähriger Mann verwechselte Gas- und Bremspedal und fuhr in eine Gruppe.

Eine Lehrerin starb, drei Kinder wurden teilweise schwer verletzt. Fahrlehrer Marc Niklaus aus dem Kanton Aargau äussert sich in der Rundschau: Der Medizincheck reicht bei Weitem nicht. Es ist ein Check beim Hausarzt, den man seit dreissig Jahren kennt. Die Gefahr der Befangenheit sei gross.

Niklaus fordert eine Fahrstundenpflicht für Seniorinnen und Senioren, um die Fahrtauglichkeit in einer anerkannten Fahrschule zu überprüfen. Kritiker werfen ihm vor, es gehe ihm nur ums Geschäft. Darauf antwortet Niklaus: Klar, wäre das ein weiteres Geschäftsfeld für uns. Aber die Unfallzahlen zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt.

Und wer sollte diese Aufgabe erfüllen, wenn nicht die Fahrlehrer? Viele Seniorinnen und Senioren kämen nur in die Fahrstunde, wenn sie bereits das Messer am Hals hätten, also wenn eine Kontrollfahrt ansteht oder jemand beim Strassenverkehrsamt gemeldet wurde. Im Fahrkurs diskutieren die Teilnehmer über die Debatte. Arthur Erdin, 79, meint: Für mich wäre das keine Diskriminierung der Senioren.

Man muss einfach früher anfangen und nicht warten bis 70. Erich Leuenberger, 78, findet Kurse sehr gut, aber nicht nur für die ganz Alten, sondern auch für die Jungen, einfach in grösseren Abständen. TCS-Fahrexperte Leutwyler will den Teilnehmern viel mitgeben. Nach der Fahrt gibt es ein Feedback.

Er hält das System für gut: Bei uns muss der Fahrer aus eigener Motivation kommen. Ein Obligatorium würde ich nicht empfehlen. Für Beatrice Gadient ist die Fahrt zu Ende. Sie habe viel gelernt.

Zuerst habe sie gedacht, ein Obligatorium sei sinnvoll. Jetzt hat sie ihre Meinung geändert: Wenn ich einen obligatorischen Test hätte machen müssen, dann wäre ich nervös geworden. So wie es heute ist - auf freiwilliger Basis - finde ich es gut. Die Diskussion um Fahrtests für Senioren ist komplex.

Auf der einen Seite stehen die hohen Unfallzahlen, auf der anderen die Würde der älteren Menschen, die oft selbstbestimmt mobil bleiben wollen. Experten sind sich uneinig. Während einige auf die Effektivität von Pflichtkursen verweisen, betonen andere die Wichtigkeit der Eigenverantwortung. Der TCS setzt auf Freiwilligkeit mit Beratung.

Das Feedback der Teilnehmer ist positiv. Manche Senioren erkennen erst im Kurs ihre Defizite. Andere bestätigen ihre Fahrkompetenz. Die Politik ist gefordert, einen Mittelweg zu finden, der die Sicherheit erhöht, ohne die Älteren zu bevormunden.

Letztlich geht es um die Frage: Wie viel Risiko ist akzeptabel? Die Gesellschaft muss abwägen zwischen der Mobilität der Senioren und dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. Freiwillige Kurse bieten eine gute Möglichkeit zur Selbstkontrolle. Ob ein Obligatorium nötig ist, bleibt umstritten.

Die Ereignisse in Sedrun haben die Diskussion belebt. Doch jede Massnahme muss sorgfältig bedacht werden, um nicht in eine Altersdiskriminierung umzuschlagen. Der Dialog zwischen Fachleuten, Senioren und Politik ist entscheidend. Nur so kann eine Lösung gefunden werden, die alle zufriedenstellt





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