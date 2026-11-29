Ein Wiener Vater wurde wegen Tierquälerei freigesprochen, nachdem er einen Labrador mit einer Eisenstange schlug. Das Gericht sah Notwehr. Die Familien versöhnten sich.

Am Wiener Landesgericht endete ein emotional geladener Prozess um Tierquälerei mit einer ungewöhnlichen Versöhnung und einem Freispruch. Der 51-jährige Angeklagte wurde wegen des Schlags mit einer Eisenstange auf einen Labrador freigesprochen. Das Gericht erkannte an, dass der Vater möglicherweise aus Notwehr gehandelt hatte.

Der Vorfall bei der Gratisaktion

Der Auslöser für die rechtliche Auseinandersetzung war ein Vorfall im August 2026 an einer Coca-Cola-Aktion. Der 51-jährige Mann besuchte diese Veranstaltung an einem Sommertag gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn. Auch der 35-jährige Hundebesitzer war mit seinem Labrador anwesend.

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In einem Moment, in dem niemand die Hunde beobachtete, sprang der Labrador namens Chester dem Jungen an die Brust. Laut Angaben des Vaters erlitt sein Sohn dabei Kratzer im Rippenbereich. Diese körperliche Verletzung des Kindes bildete den Kern der folgenden eskalierenden Ereignisse.

Der Hundebesitzer gab vor Gericht an, dass auf ihn viele Menschen eingeredet hätten und die Situation hektisch war. Er räumte ein, den Ort des Geschehens verlassen zu haben, bestritt aber nicht, dass er dort war. Sein Ziel war es ursprünglich, seine Kontaktdaten zu überlassen.

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Die Tat mit der Eisenstange

Der 51-jährige Vater besorgte sich daraufhin eine Eisenstange von einer nahegelegenen Baustelle. Er verfolgte den Hundebesitzer und gab später an, er habe gedacht, er müsse sich verteidigen. Der Konflikt gipfelte darin, dass der Angeklagte den Hund Chester mit der Eisenstange schlug.

Ein Augenzeuge bestätigte vor Gericht, gesehen zu haben, wie der Angeklagte dem Hund einen Schlag versetzte. Die Folge war eine deutliche Schwellung am Schulterblatt des Labradors. Dieser physische Schaden am Tier führte zur Anklage wegen Tierquälerei.

Nach dem Angriff auf den Hund gerieten die beiden Männer auch untereinander körperlich aneinander. Dies geschah in der Nähe der U-Bahn-Station Handelskai. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt, was die Spannungsachse zwischen den Beteiligten weiter erhöhte.

Die Position des Gerichts

Der Richter wandte sich direkt an den Hundebesitzer und betonte seine Strenge in Angelegenheiten, die Kinder und Hunde betreffen. Er fragte den Mann direkt, ob er wisse, dass er einen Fehler gemacht habe. Dennoch gab das Gericht zu bedenken, dass Notwehr als Verteidigungsgrund nicht ausgeschlossen werden könne.

Diese rechtliche Einschätzung bildete die Grundlage für das anschließende Urteil. Das Gericht war der Auffassung, dass die Handlung des Vaters unter bestimmten Umständen als Notwehr gedeutet werden könnte. Dies führte dazu, dass die Anklage fallengelassen wurde.

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Das Urteil wurde als rechtskräftig verkündet. Dies beendete das gerichtliche Verfahren gegen den 51-jährigen Vater endgültig. Die rechtliche Unsicherheit wurde damit für den Angeklagten beseitigt und er ging als Freigesprochener aus dem Prozess hervor.

Versöhnung und gemeinsames Essen

Unmittelbar nach der Verkündung des Urivals fand eine seltene Geste der Versöhnung statt. Der 35-jährige Hundebesitzer wandte sich an den Vater des Jungen und fragte, ob sie gut miteinander seien. Er entschuldigte sich für die blöde Situation und sagte, es tue ihm sehr leid.

Die beiden Männer umarmten sich daraufhin öffentlich im Gerichtssaal. Dies war eine ungewöhnliche Szene, wie die "Kronen Zeitung" berichtete. Der Richter kommentierte diese Geste mit den Worten, dass sie solche Dinge nicht oft sähen.

Die Versöhnung ging sogar so weit, dass die beiden Männer planten, sich zu einem gemeinsamen Essen zu verabreden. Dies markierte ein Ende der Feindseligkeiten zwischen den Familien und den beteiligten Parteien. Der Konflikt um den Hund Chester und die Eisenstange war damit friedlich beigelegt.