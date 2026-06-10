Das regionalen Verkehrsnetzes Fluo Grand Est der französischen Bahngesellschaft SNCF bietet junge Menschen aus den Nachbarregionen der Schweiz ein neues Angebot an. Der 'Pass Jeune Grand Est Grenzenlos' ermöglicht unlimitierte Fahrten mit Regionalzügen in der Französischen Region Grand Est, in drei deutschen Grenzregionen sowie im Schweizer Netz. Der Kostenpunkt beträgt 29 Franken pro Monat. Für junge Menschen in der Schweiz gibt es jedoch eine Einschränkung: Das Angebot wird von den Schweizer Behörden für Einwohner des Landes nicht anerkannt.

Freie Fahrt auf dem ganzen Schweizer Netz : Ein neues Angebot des regionalen Verkehr snetzes Fluo Grand Est der französischen Bahngesellschaft SNCF richtet sich an junge Menschen aus den Nachbarregionen der Schweiz.

Das Abo 'Pass Jeune Grand Est Grenzenlos' ermöglicht unlimitierte Fahrten mit Regionalzügen in der Französischen Region Grand Est, in drei deutschen Grenzregionen sowie im Schweizer Netz. Der Kostenpunkt beträgt 29 Franken pro Monat. Für junge Menschen in der Schweiz gibt es jedoch eine Einschränkung: Das Angebot wird von den Schweizer Behörden für Einwohner des Landes nicht anerkannt. Der 'Pass Jeune' richtet sich an junge Menschen aus der Region Grand Est sowie den drei deutschen Regionen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Vereinfacht bedeutet das: Junge Französinnen und Deutsche können für 29 Euro einen Monat auch auf dem gesamten Schweizer Netz fahren. In der Schweiz wohnhafte Junge zahlen dafür 260 Franken - so viel kostet ein Monats-GA zum Jugendtarif. Kritik aus der SBB-Community Im SBB-Community-Forum wird Kritik laut: Von einem 'de facto GA für 29 Euro im Monat im Sommer für eine bestimmte Gruppe' schreibt dort ein User.

Er fühle sich 'durch solche tollen Angebote im Ausland etwas ausgenommen' und fordert, dass das SNCF-Angebot auch für Schweizer gelten solle. Dass Schweizerinnen mit GA während der Dauer der Aktion dafür gratis auf dem Netz im Grand Est fahren dürfen, vermag in der SBB-Community nicht zu überzeugen: 'absolut unattraktiv' im Vergleich zu dem, was die Jungen in Frankreich und Deutschland bekämen, findet ein User. Die SBB sollten einheimischen Jugendlichen mehr bieten.

Auch Florence Brenzikofer, Präsidentin des Verbands Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (Igöv), sieht Handlungsbedarf. Sie sagt gegenüber 20 Minuten: 'Gerade in den Sommermonaten braucht es für junge Menschen aus der Schweiz, aber auch für solche, die als Touristinnen und Touristen die Schweiz bereisen möchten, attraktive Angebote wie einen GA-Day, ergänzend zum Night für 99 Franken pro Monat.

' 'Politisch und finanziell so gewollt' Die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass, die in der Schweiz für Abos und Tarife zuständig ist, spricht auf Anfrage von einem 'zeitlich begrenzten Pilotversuch', bei dem 'bestehende Produkte in Frankreich und der Schweiz' - also der Pass Jeunes und das Jugend-GA - gegenseitig anerkannt würden. Darauf angesprochen, dass manche das als ungerecht empfinden könnten, schreibt Alliance Swisspass, man vergleiche hier zwei völlig unterschiedliche Systeme: 'In Frankreich gibt es für Jugendliche sehr stark subventionierte Angebote.

Deshalb kostet ein Pass dort in den Sommerferien nur rund 29 Euro. Das ist politisch und finanziell so gewollt.

' In der Schweiz hingegen bildeten die Billett-Einnahmen einen wichtigen Teil der ÖV-Finanzierung, ohne die 'eine milliardenschwere Finanzierungslücke' entstünde, die 'von den Steuerzahlenden übernommen werden müsste'. Die ÖV-Kosten für junge Menschen seien in der Vergangenheit bereits gesenkt worden. Diskutieren Sie mit





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