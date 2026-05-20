Freiburger Grosse Rat debattiert über die Staatsrechnung 2025

Der Kanton Freiburg hat mit einem kleinen Ü­berschuss abgeschlossen, doch die politischen Lager sind uneinig über die bevorstehenden finanziellen Herausforderungen. Während die Linke Investitionen fordert, warnt die Mitte-Rechts-Mehrheit vor steigenden Ausgaben.

Der Freiburg er Grosse Rat hat die Debatte über die Staatsrechnung 2025 aufgenommen. Mit einem Ertragsüberschuss von etwa 500.000 Franken schließt die Rechnung ab. Während die Mitte-Rechts-Mehrheit die negativen Aussichten betonte, sah die Linke die Chancen für weitere Investitionen.

Finanzdirektor Jean-Pierre Siggen (Mitte) bezeichnete die Rechnung als gut, warnte aber vor unsicheren Einnahmen. Der Überschuss stammt aus höheren Steuereinnahmen und zwei einmaligen Erträgen: 76 Millionen Franken Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank und 37 Millionen Franken von der Freiburger Kantonalbank. Die Debatte findet statt, nachdem das Volk das Gesetz zur Sanierung der Kantonsfinanzen abgelehnt hat. Der Staatsrat muss nun bis Juni ein neues Budget für das laufende Jahr erarbeiten.

SP und Grüne, gestärkt durch ihren Abstimmungssieg, forderten den Ausbau staatlicher Leistungen, insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Gesundheit und Justiz. Grossrätin Christel Berset (SP)teilte die Auffassung,die Lage sei nicht so dramatisch, wie vom Staatsrat dargestellt. Grünes Mitglied Julien Vuilleumier sah sogar größere finanzielle Spielräume für den Kanton. Die Mitte-Rechts-Fraktion sah dies anders.

SVP-Grossrat Bruno Riedo warnte vor steigenden Ausgaben, insbesondere im Sozialbereich, und lehnte Steuererhöhungen ab. Christian Clément von der Mitte bezeichnete die Haushaltsergebnisse zwar als positiv, stellte aber in Frage, ob die Regierungsprognosen detailliert genug seien. Die bürgerliche Mehrheit betonte die Verschlechterung der Perspektiven, vor allem wegen der Bundeslastenübertragung ab 2027 und der alternden Bevölkerung. Die Debatte wird voraussichtlich am Donnerstag mit einer Schlussabstimmung beendet





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