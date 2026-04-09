Freiburg will nach Bayern-Enttäuschung in der Europa League überzeugen

Nach der knappen Niederlage gegen Bayern München konzentriert sich Freiburg auf das Viertelfinale der Europa League gegen Celta Vigo. Das Team will die Enttäuschung überwinden und weiterkommen.

Bundesligist Freiburg will die Enttäuschung der verspielten 2:0-Führung gegen die Bayern in der heimischen Liga als Ansporn nutzen. Stürmer Lucas Höler betonte: Es ist nicht schlecht, wenn man mit etwas Wut im Bauch das nächste Spiel bestreiten kann. Aber wir nehmen auch viel Positives mit. Am Donnerstag gilt es für den SC gegen Celta Vigo in der Europa League ernst – und zwar im Hinspiel des ersten Europapokal-Viertelfinals der Klubgeschichte. Das Spiel findet im Breisgau statt.

Nach der knappen Niederlage gegen Bayern München, bei der Freiburg eine 2:0-Führung verspielte, blickt die Mannschaft nun nach vorne und konzentriert sich auf das bevorstehende Duell in der Europa League. Das Ziel ist klar: weiterzukommen und die nächste Runde zu erreichen. Die Spieler sind hochmotiviert, die Niederlage gegen Bayern als Ansporn zu nehmen und im Europapokal-Viertelfinale eine überzeugende Leistung abzuliefern. Die Vorfreude auf das historische Viertelfinale ist groß, aber die Mannschaft fokussiert sich auf das Erreichen des sportlichen Ziels und nicht nur auf das Genießen des Moments. Trainer Julian Schuster und das Team haben die Enttäuschung über die verlorene Partie abgehakt und konzentrieren sich voll und ganz auf die anstehende Aufgabe gegen Celta Vigo. Die Spieler sind sich der Stärke des spanischen Gegners bewusst, aber gleichzeitig voller Zuversicht, eine gute Leistung zu zeigen und die nächste Runde zu erreichen. Die gesamte Mannschaft ist entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, um Vereinsgeschichte zu schreiben und in die nächste Runde der Europa League einzuziehen. Der Fokus liegt auf einer konzentrierten Leistung, um die gesteckten Ziele zu erreichen. \Beim 2:3 gegen den Münchner Branchenprimus habe der Sport-Club «ein richtig gutes Spiel über 80 Minuten gemacht», so Höler weiter. Ich bin deshalb sehr überzeugt, dass wir erneut ein sehr gutes Spiel machen werden, weil wir nicht zwei Spiele nacheinander verlieren wollen. Wir wollen den Grundstein legen, um eine Runde weiterzukommen. Das Team habe die Enttäuschung zu Wochenbeginn abgehakt, so Trainer Julian Schuster. Wenn wir im Viertelfinal stehen, geniessen wir nicht den Moment und sagen, wir haben Historisches erreicht. Seine Mannschaft verfolge das klare Ziel, weiterzukommen – bei allem Bewusstsein, was es dazu bedarf. Die Mannschaft weiß, dass sie über 80 Minuten gegen die Bayern ein starkes Spiel gezeigt hat, und sieht dies als Ansporn, im Europapokal ähnlich konzentriert aufzutreten. Die Spieler sind motiviert, die Fehler aus dem Bayern-Spiel zu korrigieren und gegen Celta Vigo eine verbesserte Leistung zu zeigen. Die Mannschaft ist sich der Bedeutung des Spiels bewusst und weiß, dass sie die Gelegenheit hat, Geschichte zu schreiben. Trainer Schuster betont, dass das Team sich nicht mit dem Erreichten zufriedengibt, sondern weiterhin ambitionierte Ziele verfolgt. Die Spieler sind entschlossen, alles zu geben, um die nächste Runde zu erreichen. Die Mannschaft setzt auf eine Mischung aus taktischer Disziplin, individueller Klasse und dem unbedingten Willen, erfolgreich zu sein. Die Spieler sind sich ihrer Stärken bewusst und wollen diese optimal einsetzen, um Celta Vigo zu bezwingen. \Johan Manzambi, der gegen die Bayern ein Tor erzielte, weiß, dass die Spanier alles abfordern werden, immerhin haben sie es in den Viertelfinal der Europa League geschafft. Aber wir haben sicher eine Chance, so Manzambi. Der 20-jährige Spieler gehört wie Bruno Ogbus zum erweiterten Leistungsträger-Kreis. Manzambi und Ogbus sind zwei junge Spieler, die sich im Kader von Freiburg etabliert haben und wichtige Impulse geben. Manzambi, der gegen Bayern getroffen hat, ist sich der Stärke von Celta Vigo bewusst, aber gleichzeitig zuversichtlich, dass Freiburg eine Chance hat. Die Spieler sind sich der Bedeutung des Spiels bewusst und wollen alles geben, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Die Mannschaft setzt auf eine geschlossene Teamleistung und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein. Die Spieler sind bereit, ihre individuellen Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft zu stellen und gemeinsam für den Erfolg zu kämpfen. Das Team von Freiburg hat sich akribisch auf das Spiel gegen Celta Vigo vorbereitet und kennt die Stärken und Schwächen des Gegners. Die Spieler sind motiviert, die taktischen Vorgaben des Trainers umzusetzen und ihre individuellen Stärken einzubringen, um das Spiel zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. Die Vorfreude auf das Spiel ist groß, aber die Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Aufgabe, um eine starke Leistung zu erbringen und das gesteckte Ziel zu erreichen. Das Team ist entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, um Vereinsgeschichte zu schreiben und in die nächste Runde der Europa League einzuziehen. Die gesamte Mannschaft ist bereit, alles zu geben und die Fans mit einer beeindruckenden Leistung zu begeistern





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