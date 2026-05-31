Freiburg setzt auf innovative Mobilitätslösungen für das Auquartier ab Juni 2026

Die Stadt Freiburg führt ab Juni 2026 ein Bündel an temporären Massnahmen ein, um die Erschliessung des Auquartiers während der Sanierung der Mittleren Brücke zu verbessern. Dazu gehören ein Au-Taxi, PubliBike-Stationen, Mitfahrbänkli und ein Tuk-Tuk.

Die Stadt Freiburg reagiert auf die durch die Sanierung der Mittleren Brücke verursachten Verkehrseinschränkungen mit einem umfassenden und innovativen Mobilität spaket für das Auquartier . Seit Anfang April 2026 ist die historische Brücke für den motorisierten Verkehr gesperrt, um dringende Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, die die Sicherheit und Langlebigkeit des Bauwerks gewährleisten sollen.

Fussgänger und Velofahrende können die Brücke weiterhin nutzen, um zur Bushaltestelle Karrweg zu gelangen, die die Unterstadt mit dem Bahnhof verbindet. Um jedoch die alltägliche Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner des Auquartiers zu verbessern, setzt die Stadt von Juni bis September 2026 auf ein Bündel von Massnahmen, die auf Intermodalität, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt abzielen. Das bestehende Angebot der Taxirückerstattung für Personen mit eingeschränkter Mobilität bleibt weiterhin bestehen.

Das Herzstück des neuen Angebots ist das Au-Taxi, ein Shuttle-Service, der von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr im Viertelstundentakt verkehrt. Der Kleinbus startet am Balmplatz bei der Bernbrücke und bringt die Fahrgäste direkt zur TPF-Haltestelle Pont-Zaehringen, wo Anschluss an die Buslinien 2 und 6 in die Innenstadt und zu weiteren Zielen besteht. Die Rückfahrt erfolgt auf derselben Route.

Der Service ist für die Bewohner des Auquartiers kostenfrei und soll die Anbindung an den öffentlichen Verkehr erheblich verbessern. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein Mitfahrbänkli-System: Am Balmplatz und beim Grand-Pont-Kiosk wurden spezielle Bänkli aufgestellt, auf denen Personen Platz nehmen können, die gerne per Anhalter mitgenommen werden möchten. Autofahrerinnen und Autofahrer, die diese Mitfahrgelegenheit nutzen, werden mit Gutscheinen belohnt, die in lokalen Geschäften und Restaurants im Auquartier einlösbar sind.

Diese Gutscheine werden in Zusammenarbeit mit Local Impact ausgegeben, das auch für die Kariyon-Bons bekannt ist. Das System fördert die Solidarität im Quartier und stärkt gleichzeitig die lokale Wirtschaft, da die Gutscheine direkt bei den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden können. Es hat sich bereits in anderen Schweizer Regionen wie dem Park Gruyère Pays-d'Enhaut oder in den Kantonen Bern und Luzern bewährt. Weitere Massnahmen ergänzen das Paket: Der Balmplatz erhält eine temporäre PubliBike-Station, die für vier Monate in Betrieb ist.

Bewohner des Auquartiers können ein Spezialabonnement zum Preis von 25 Franken erwerben, das im gesamten Bikesharing-Netz der Agglomeration Freiburg gültig ist. Damit wird nicht nur die Mobilität innerhalb des Quartiers, sondern auch die Anbindung an die umliegenden Gemeinden verbessert. Für den gewerblichen Bereich bietet die Genossenschaft La Météore einen Förderbeitrag für Transportfahrten vom oder ins Auquartier. Die Bluefactory-Genossenschaft setzt elektrische Cargovelos ein, um Waren und sperrige Gegenstände zu transportieren.

Zudem können Einkäufe, die in der Freiburger Innenstadt getätigt werden, beim Point Info von Fribourg-Centre abgegeben werden; sie werden dann zur vereinbarten Zeit ins Auquartier geliefert. Ein weiteres Angebot ist das elektrische Tuk-Tuk von Reper, das bis zum 31. Juli 2026 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr verkehrt. Der Dienst ist kostenlos und bietet Platz für vier Personen, muss jedoch telefonisch reserviert werden.

Das Tuk-Tuk pendelt zwischen Freiburg und Villars-sur-Glâne und verbindet das Auquartier mit dem Nachbarort. Die Stadt Freiburg betont, dass dieses Gesamtpaket nicht nur die Mobilität während der Brückensanierung sicherstellt, sondern auch als Testlauf für zukünftige nachhaltige Mobilitätskonzepte dient. Die Massnahmen tragen dazu bei, den Verkehr zu reduzieren, die Umwelt zu schonen und das Gemeinschaftsgefühl im Quartier zu stärken. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Angebote rege zu nutzen und so zur Entlastung der Verkehrssituation beizutragen





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