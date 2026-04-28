Freiburg erzwingt Finalissima: Entscheidendes Spiel in Davos!

Freiburg Gottéron gewinnt das sechste Finalspiel gegen Davos in der Verlängerung und erzwingt damit ein entscheidendes siebtes Spiel in Davos. Jeremi Gerber schoss den Siegtreffer für die Gastgeber.

Die Spannung in der Playoff- Finalserie der National League hält weiterhin an. Im sechsten Spiel der Serie konnte sich Freiburg Gottéron in einem dramatischen Verlauf gegen Davos durchsetzen und erzwingt damit ein entscheidendes siebtes Spiel.

Die Partie in der ausverkauften BCF Arena endete erst in der Verlängerung, nachdem Jeremi Gerber in der 64. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, spektakulären Paraden und einem ständigen Hin und Her. Freiburg erwischte einen fulminanten Start und ging durch Julien Sprunger in der 8.

Minute in Führung. Sprunger zeigte einmal mehr seine Klasse und bewies, dass er auch im fortgeschrittenen Alter noch entscheidende Impulse geben kann. Sein Tor war ein Beispiel für seine Erfahrung und sein Können, als er einen misslungenen Klärungsversuch von Rasmus Asplund nutzte und die Scheibe unhaltbar ins Netz hämmerte. Davos kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und konnte durch Simon Knak in der 57.

Minute den Ausgleich erzielen. Knaks Tor war ein kurioses, aber nicht unverdientes Ergebnis einer Slapstick-Situation, bei der Reto Berra kurzzeitig die Orientierung verlor und Knak die Chance nutzte, um die Scheibe von hinter der Grundlinie auf den Goalie zu schießen, der sie unglücklich über seine eigenen Schlittschuhe ins Tor lenkte. Die zweite Hälfte der regulären Spielzeit war von einem hohen Tempo und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geprägt. Davos drängte auf den Führungstreffer und kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend.

Die Bündner investierten viel Energie in ihre Angriffe, konnten sich aber gegen die gut organisierte Defensive von Freiburg schwer durchsetzen. Reto Berra im Tor der Freiburger zeigte eine herausragende Leistung und hielt sein Team mit zahlreichen Glanzparaden im Spiel. Er wehrte insgesamt 33 von 34 Schüssen ab und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass Freiburg die reguläre Spielzeit nicht mit einem Rückstand beendete. Die Freiburger verteidigten mit großem Einsatz und zeigten eine beeindruckende Moral.

Trotz des hohen Drucks durch Davos gaben sie nicht auf und kämpften um jeden Puck. Im Mitteldrittel geriet Gottéron stark unter Druck, doch die Abwehr hielt stand, unterstützt durch die starken Leistungen von Goalie Berra. Die Atmosphäre in der BCF Arena war elektrisierend, die Zuschauer peitschten ihr Team nach vorne und sorgten für eine unglaubliche Stimmung. Die Partie war ein Spiegelbild der gesamten Finalserie, die bisher von Dramatik, Spannung und zahlreichen Wendungen geprägt war.

Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften mit allen Mitteln um den Sieg. Die Intensität des Spiels forderte beiden Mannschaften Tribut, doch sie zeigten eine beeindruckende Fitness und Ausdauer. Die Verlängerung begann mit einem hohen Tempo und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams waren bemüht, den entscheidenden Treffer zu erzielen und die Serie für sich zu entscheiden.

Doch die Abwehrreihen hielten stand und ließen nur wenige klare Torchancen zu. In der 64. Minute war es dann Jeremi Gerber, der das Heimteam mit einem Schuss im Nachschuss zum Sieg führte. Die BCF Arena explodierte förmlich, die Zuschauer feierten den Sieg ihrer Mannschaft mit ausgelassener Freude.

Gerber traf zwischen vielen Davoser Beinen hindurch, was den Sieg umso spektakulärer machte. Der Treffer war ein emotionaler Höhepunkt der gesamten Finalserie und sorgte für unvergessliche Momente. Mit dem Sieg hat sich Freiburg die Chance auf den ersten Meistertitel der Klubgeschichte offengehalten. Am Donnerstag kommt es nun zum alles entscheidenden siebten Spiel in Davos.

Die letzten drei siebten Spiele in der Finalserie wurden jeweils vom Heimteam gewonnen, was Freiburg zusätzliche Hoffnung gibt. Allerdings ist das Momentum nun auf ihrer Seite, nachdem sie an diesem emotionalen Abend mehr gewonnen haben als nur ein Spiel. Prognosen sind in dieser dramatischen Finalserie mit nun schon drei Verlängerungen in sechs Partien jedoch ohnehin meist Makulatur. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes und nervenaufreibendes Finale freuen, in dem alles entschieden wird.

Die Ausgangslage ist denkbar knapp, und es ist völlig offen, welches Team am Ende die Meisterschaft feiern wird. Die Finalserie hat bereits jetzt ihren Platz in der Schweizer Eishockeygeschichte gefunden und wird noch lange in Erinnerung bleiben





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey National League Playoffs Finalserie Freiburg Gottéron Davos Jeremi Gerber Julien Sprunger Reto Berra Entscheidungsspiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HC Davos siegt in Overtime gegen Fribourg-Gottéron und führt 3:2 in der SerieDer HC Davos feiert im fünften Finalspiel den ersten Heimsieg und besiegt Fribourg-Gottéron in der Overtime mit 5:4. Adam Tambellini trifft nach 63 Minuten zum entscheidenden Tor. Die Bündner führen nun mit 3:2 in der Best-of-7-Serie und haben die Chance, am Dienstag in Fribourg den Meistertitel zu holen. Das Spiel war geprägt von dramatischen Momenten, darunter ein abgepfiffenes Tor für Gottéron und ein Dreifachschlag zu Beginn.

Read more »

Playoffs: HC Davos gewinnt Meisterpuck gegen SC BernDer HC Davos erspielt sich den ersten Meisterpuck. Nach dem Sieg in der Verlängerung des fünften Spiels kann der Rekordmeister am Dienstag in Freiburg den Titel holen. Adam Tambellini trifft in der Verlängerung – doch die grosse Figur ist ein anderer.

Read more »

Bundesliga-Debüt für 18-jähriges Freiburg-Talent ++ Sow verletzt sich bei AssistAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

ZSC Lions entlassen Marco Bayer nach Playoff-Halbfinal-Aus gegen DavosDer Zürcher Eishockeyclub trennt sich von Headcoach Marco Bayer. Die Entlassung folgt auf das Ausscheiden im Playoff-Halbfinal gegen den HC Davos.

Read more »

In Freiburg bahnen sich heftige Diskussionen um das Budget 2026 anNachdem das Gesetz zur Sanierung der Staatsfinanzen am Sonntag vom Volk deutlich verworfen wurde, bereitet die Regierung nun einen neuen Budget-Entwurf vor. Dieser muss der neuen Realität Rechnung tragen, während der Kanton nach wie vor über kein Budget verfügt.

Read more »

Gerber schiesst Fribourg gegen Davos in die FinalissimaAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »