Freedom Week in Berlin: Garri Kasparow verzichtet auf persönliche Teilnahme

Garri Kasparow sprach zur Freedom Week per Videobotschaft beim Freedom Dinner im Berliner Rathaus, nachdem ihm eine Reise nach Berlin als Sicherheitsrisiko galt.

Der Putin-Gegner und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow ist in diesem Jahr nicht persönlich zur Freedom Week nach Berlin gereist. Der Kremlkritiker schaltete sich stattdessen per Videobotschaft in das Freedom Dinner im Rathaus der deutschen Hauptstadt ein, zu dem zahlreiche Gäste erschienen waren.

Kasparow äusserte sein Bedauern darüber, nicht vor Ort sein zu können. Am Montagabend richtete er seine Worte an das Publikum im Berliner Rathaus. Die Bild-Zeitung hatte über den Verzicht auf die Reise berichtet.

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Warnung vor Reise und Sicherheitsrisiko

Garri Kasparow begründete seine Abwesenheit mit einer Warnung. Nach eigenen Angaben sei ihm mitgeteilt worden, dass eine Reise nach Berlin derzeit ein unnötiges Risiko für seine Sicherheit darstelle.

Im vergangenen Jahr hatte der russische Exil-Oppositionelle zur Eröffnung der Freedom Week eine Rede im Berliner Abgeordnetenhaus gehalten. In diesem Jahr musste er diesen Auftritt aussetzen und blieb in der Videobotschaft beim Freedom Dinner.

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Kasparow wiederholte in seiner Botschaft den Hinweis auf Informationen, wonach der russische Geheimdienst beabsichtige, ihn zu töten. Über diese Erkenntnisse hatte der Kremlkritiker bereits Anfang Oktober gesprochen.

Freedom Week Berlin als Plattform für Dissidenten

Die Freedom Week Berlin ist eine Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfindet. Die Freiheitswoche gab es im Jahr 2025 erstmals.

Schirmherr der Freiheitswoche ist der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Die Woche steht im Zeichen des Jahrestags des Mauerfalls am 9. November.

Bis zum Samstag sind rund 170 Veranstaltungen geplant. Daran nehmen zahlreiche Dissidenten und Oppositionelle aus vielen Staaten teil. Neben einer grossen Konferenz sind Vorträge, Diskussionen, Lesungen und Führungen vorgesehen.

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Ausblick auf Konferenz und Programm

Die grosse Konferenz der Freedom Week findet nach Angaben der Veranstalter am heutigen Tag statt. Sie bildet den Auftakt eines dicht gepackten Programms, das bis zum Samstag reicht.

Für Besucher und Teilnehmer bedeutet das Programm eine breite Auswahl an Formaten, von Diskussionsrunden bis zu Lesungen. Die Veranstaltungen bieten damit Gelegenheit, Stimmen aus unterschiedlichen Staaten direkt zu hören, auch wenn einzelne Redner wie Garri Kasparow nur digital zugeschaltet sind.