Frauenhandel: Opfer kommen aus vielen Ländern, verstreichen oft in Privaten Haushalten

Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat am 11. Mai ihren Jahresbericht veröffentlicht. Gemäss diesem hat die FIZ 2025 in ihrem Opferschutzprogramm 228 Opfer von Menschenhandel betreut. 65 von ihnen wurden in einer der spezialisierten Schutzunterkünfte der Organisation untergebracht. Die Fachstelle unterstützte weitere 444 Migrantinnen, einschließlich 140 Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren. Das Fazit der Fachstelle: "Die Zahlen bleiben hoch und zeigen: Es braucht mehr Schutz, mehr Unterstützungsangebote und mehr Sensibilisierung."

Die Opfer von Frauenhandel " seien "sehr unterschiedlich", betont Fanie Wirth von der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ): "Das Alter der Opfer variiert von sehr jung bis über 60 Jahre alt - und sie stammen aus insgesamt über 80 Ländern.

" Auffällig viele Opfer kämen allerdings aus Osteuropa: aus Rumänien, Ungarn oder Bulgarien. Eines hätten diese Frauen gemeinsam, so Wirth: "Sie sind strukturell benachteiligt. Weil sie zum Beispiel keinen Zugang zu Bildung oder zu Arbeitsanstellungen in ihren Herkunftsländern haben, finanziell abhängig sind oder weil sie für ihre ganze Familie Geld verdienen müssen.





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