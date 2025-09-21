Frauenfußball: Sexismus, Erniedrigung und Hass – die dunkle Seite des Sports

Abseits der EM-Euphorie enthüllen Spielerinnen und Funktionärinnen die Realität im Frauenfußball: Sexismus, Hass und Respektlosigkeit sind Alltag. Was bleibt von der Begeisterung, und was muss sich ändern?

Die Euphorie der Frauenfußball -EM ist verflogen, und jetzt offenbaren Spielerinnen und Funktionärinnen die bittere Realität im Alltag, fernab der Scheinwerfer. Sie berichten von einer Flut subtiler Sprüche und Kommentare, die sich bis hin zu sexueller Belästigung steigern. Eine Analyse der sozialen Medien während der EM ergab eine erschreckende Anzahl von beleidigenden Posts, die sich gegen Spielerinnen, Trainerinnen und Offizielle richteten.

Die meisten dieser Kommentare waren sexistischen Ursprungs, gefolgt von rassistischen und homophoben Äußerungen. Diese Zahlen verdeutlichen einen Anstieg der Hassbotschaften im Vergleich zur vorherigen EM, und verdeutlichen ein Problem, das Frauen im Fußball seit Jahren erleben, weit entfernt von ausverkauften Stadien und Fanmärschen. Es ist eine Realität, die von vielen Spielern und Spielerinnen tagtäglich gelebt wird.\Wir haben mit Spielerinnen, Trainerinnen und Funktionärinnen aus verschiedenen Ligen gesprochen, um einen Einblick in diese Realität zu erhalten. Was ist von der EM-Euphorie geblieben? Wie allgegenwärtig ist Sexismus im Fußball wirklich? Und ergreifen die Verantwortlichen im Fußball wirklich genug Maßnahmen dagegen? Simone, eine Spielerin mit über sieben Jahren Erfahrung in einem Zuger Verein, berichtet von den Erfahrungen, die sie im Juniorinnenfußball gemacht hat. Junge Männer am Spielfeldrand äußerten sich immer wieder abwertend über ihren Körper. Sie wurden als lesbisch bezeichnet und ermutigt, sich nach Männern umzusehen und in die Küche zurückzukehren. In einem weiteren Vorfall wurden sie von einem Herrenteam herabgesetzt, das ihnen aufgrund ihres Spiels die Verwendung von Juniorentoren nahelegte. Besonders belastend ist für Simone die fehlende Wertschätzung innerhalb des eigenen Vereins. Obwohl sie dieselben Logos tragen und die gleiche Leidenschaft für den Sport haben, erfahren sie Respektlosigkeit und Diskriminierung. Dieser Mangel an Wertschätzung ist strukturell bedingt und öffnet Tür und Tor für Sexismus, der von Zuschauern, dem Verein und allen anderen kommt. Dies ist eine Realität, die die Spielerinnen täglich erleben müssen.\Die Spielerinnen, mit denen wir gesprochen haben, nannten als erstes dumme Kommentare und abwertende Äußerungen als Problem. Leandra Flury, eine ehemalige Verteidigerin des Grasshopper Club Zürich, ist eine der wenigen, die rechtliche Schritte unternommen hat. Während des Aufwärmens für ein Spiel wurden von zwei Männern, Anhängern des FC Basel, sexuelle Kommentare über sie abgegeben. Sie erstattete Anzeige wegen sexueller Belästigung. Die Konsequenzen für die Männer waren minimal. Flury äußerte sich dazu mit gemischten Gefühlen. Sie räumte ein, dass die Kommentierung des Körpers von Sportlerinnen akzeptabel sein kann, aber es einen großen Unterschied zwischen einem respektvollen und einem herabwürdigenden Kommentar gibt. Flurys Vorgehen hat viele Frauen beeindruckt, und ihre Erfahrungen unterstreichen das Ausmaß und die Auswirkungen von Sexismus im Frauenfußball. Die erlebte Respektlosigkeit in der Vergangenheit, die mangelnde Anerkennung und die sexuellen Übergriffe haben tiefe Narben hinterlassen. Es ist ein Problem, das im Fußball noch nicht vollständig angegangen wurde





