Frauenfeld bittet den Regierungsrat, die Überwachung des fahrenden Verkehrs zu streichen. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag am 23. September 2026 zu.

Der Stadtrat von Frauenfeld im Kanton Thurgau bittet den Regierungsrat, der Stadt die Kompetenz zur Überwachung des fahrenden Verkehrs zu streichen. Der Vorstoss geht auf einen Beschluss des Gemeinderats zurück, der am 23. September 2026 über die Botschaft zur Neuausrichtung der gemeindepolizeilichen Aufgaben entschieden hat.

Damit folgt die Stadt einem politischen Willen aus dem Parlament. Der Stadtrat genehmigte das von der Stadtkanzlei vorbereitete Ersuchen an den Regierungsrat, den Beschluss Nr. 521 vom 1. September 2026 entsprechend anzupassen.

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Gemeinderat streicht Überwachung des fahrenden Verkehrs

Der Gemeinderat Frauenfeld hat die Überwachung des fahrenden Verkehrs auf den Gemeindestrassen aus dem künftigen Aufgabenkatalog der Stadt gestrichen. Die Mitglieder des Gemeinderats nahmen die Neuausrichtung der gemeindepolizeilichen Aufgaben zur Kenntnis und stimmten der Reglementsänderung zu.

Die Änderung geht auf einen Antrag der Geschäftsprüfungskommission Administration und Finanzen zurück. Die Kommission hatte die Streichung dieser Kompetenz beantragt, und der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag vollständig.

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Im Zuge des politischen Prozesses hat der Gemeinderat entschieden, dass die Stadt Frauenfeld künftig keine Überwachung des fahrenden Verkehrs auf den Gemeindestrassen wahrnehmen soll. Die reine Möglichkeit, eine Kompetenz auszuüben, begründet laut den Unterlagen allerdings noch keine Pflicht zur Wahrnehmung.

Delegierte Kompetenzen der Gemeindepolizei Frauenfeld

Bisher hat der Regierungsrat der Stadt Frauenfeld gestützt auf Paragraf 42 der Polizeiverordnung, abgekürzt PolV und mit der Fundstelle RB 551.11, mehrere Kompetenzen übertragen. Der Gemeinderat hat diese Übertragung nun in wesentlichen Teilen neu bewertet.

Zu den delegierten Aufgaben gehört die Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Bestrafung von Übertretungen im Ordnungsbussenverfahren nach dem Ordnungsbussengesetz und der Ordnungsbussenverordnung, konkret gemäss Ziffer 200 bis Ziffer 259. Diese Kompetenz bleibt von der Streichung unberührt, da sie nicht Teil des Antrags ist.

Ebenfalls auf der Liste stehen die Überwachung des Verkehrsdienstes, sofern eine Bewilligung im Sinne von Artikel 67 Absatz 3 der Signalisationsverordnung vorliegt, die Überwachung der Bestimmungen und die Ahndung von Übertretungen des Abfallgesetzes sowie die Wegweisung bei Missachtung von Benutzerordnungen.

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Die Überwachung des fahrenden Verkehrs war im Regelwerk an eine Reihe konkreter Ordnungsbussen-Ziffern gekoppelt, darunter Ziffer 301, Ziffer 304, Ziffer 316, Ziffer 605, Ziffer 611, Ziffer 612, Ziffer 613, Ziffer 620, Ziffer 621, Ziffer 902 und Ziffer 906. Genau diese Verstösse sollen nach dem Willen des Gemeinderats künftig nicht mehr durch die Stadt Frauenfeld verfolgt werden.

Antrag an den Regierungsrat und nächste Schritte

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau entscheidet über die Anpassung des bestehenden Beschlusses, und die Stadt Frauenfeld hat dafür bereits ein Ersuchen vorbereitet. Der Stadtrat hat diesen Entwurf genehmigt, bevor er an den Kanton weitergeleitet wird.

Der Beschluss Nr. 521 vom 1. September 2026 bildet die Grundlage, die nun geändert werden soll. Das Ersuchen stützt sich auf die Erwägungen, die der Gemeinderat im Rahmen der Botschaft festgehalten hat.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Frauenfeld bedeutet die geplante Änderung, dass die Verfolgung von Verstössen im fahrenden Verkehr auf den Gemeindestrassen künftig nicht mehr bei der Stadt liegen würde. Die Zuständigkeit für die übrigen delegierten Bereiche, etwa den ruhenden Verkehr, bleibt im Antrag nicht angetastet.