Frauenanteil in Schweizer Verwaltungsräten steigt: Gesetzesänderung zeigt Wirkung

Eine Analyse zeigt, dass die 2020 beschlossene Gesetzesänderung zur Erhöhung des Frauenanteils in Schweizer Verwaltungsräten Wirkung zeigt. Viele Unternehmen haben die 30-Prozent-Quote bereits erreicht oder sind auf dem besten Weg dorthin, doch es gibt auch Nachholbedarf.

Fünf der 30 größten börsenkotierten Unternehmen der Schweiz haben die seit diesem Jahr geltende 30-Prozent-Quote für Frauen im Verwaltungsrat noch nicht erreicht. Allerdings zeigt die 2020 beschlossene Gesetzesänderung bereits Wirkung, wie eine Datenanalyse der Finanznachrichtenagentur AWP belegt. Der Frauenanteil in den Verwaltungsräten ist gestiegen.

Seit Inkrafttreten der Regelung im Jahr 2021 hat sich der Frauenanteil in den Verwaltungsräten der im Swiss Leader Index (SLI) vertretenen Unternehmen deutlich erhöht. Während im Jahr 2021 lediglich 8 der heutigen SLI-Unternehmen die Vorgaben erfüllten, sind es aktuell – unter Berücksichtigung der für dieses Jahr bereits angekündigten Wechsel in den Verwaltungsräten – bereits 25 Unternehmen. Betrachtet man den gesamten Zeitraum, haben sogar 29 von 30 Unternehmen den Richtwert zumindest einmal erreicht. Bei vier Unternehmen ist aufgrund von Neubesetzungen in den obersten Führungsgremien der Frauenanteil inzwischen jedoch wieder unter die Schwelle gesunken. Einzig der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat den gesetzlichen Richtwert bisher noch nie erreicht: Derzeit sind nur 2 von 7 Verwaltungsratsmitgliedern weiblich. Auch bei anderen Unternehmen gibt es Fortschritte und Herausforderungen. Bei der Zurich Versicherung, beispielsweise, sitzen Frauen und Männer sogar zu gleichen Teilen in den Verwaltungsräten. Beim Warenprüfkonzern SGS und dem Zahnimplantathersteller Straumann fehlt jeweils nur eine Frau zur Geschlechtergleichheit. Straumann ist außerdem das einzige SLI-Unternehmen, das eine Verwaltungsratspräsidentin hat. Petra Rumpf hat diese Position im Frühling des vergangenen Jahres übernommen, nachdem sie zuvor drei Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats war. Die Entwicklung im Laufe der Zeit ist deutlich erkennbar. Ein Beispiel hierfür ist der Rückblick auf das Jahr 2020, als das Verhältnis von Frauen zu Männern noch bei zwei zu neun lag. Aktuell nehmen Frauen vier der zehn Verwaltungsratssitze ein. Viele Unternehmen sind auf einem guten Weg, aber es gibt auch Nachholbedarf. Der Versicherer Helvetia Baloise beispielsweise liegt mit einem Frauenanteil von 27 Prozent nur knapp unter der geforderten Quote. Andere SLI-Firmen haben jedoch noch erhebliches Aufholpotenzial, so etwa die Helvetia Baloise. In dessen 13-köpfigem Verwaltungsrat sitzen nur drei Frauen. Es ist bemerkenswert, dass sowohl Helvetia als auch Baloise den gesetzlichen Richtwert von 30 Prozent pro Geschlecht in der Vergangenheit bereits erreicht hatten. Der Rückstand kann verschiedene Gründe haben. Beim Rücktritt einer Frau aus dem Gremium wurde zum Beispiel ein Mann gewählt. Der im Aktienrecht verabschiedete Artikel sieht nämlich lediglich eine Begründungspflicht vor. Mit anderen Worten: Börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz müssen im Geschäftsbericht darlegen, weshalb sie die Mindestvertretung von 30 Prozent im Verwaltungsrat nicht erreichen. Die Auswirkungen der Gesetzesänderung sind weitreichend, auch wenn noch nicht alle Unternehmen die Ziele erreicht haben. Die neuen Regelungen gelten nicht nur für Verwaltungsräte, sondern auch für die Geschäftsleitungen. Letztere treten jedoch erst 2031 in Kraft. Dementsprechend erreichen auch noch nicht so viele Unternehmen die geforderte Marke: So liegt der Frauenanteil in der Geschäftsleitung gerade einmal bei 18 der 30 SLI-Konzerne über den geforderten 20 Prozent





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