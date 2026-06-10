Frauen-WM der Frauen in Brasilien: Nordkorea und Spanien auf dem Weg zur WM

Die Frauen-WM der Frauen findet in Brasilien statt - und damit erstmals in Südamerika. Die Frauen aus Nordkorea sind amtierende Weltmeisterinnen auf Stufe U-17 und U-20. Sie sind zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen.

Die Frauen-WM der Frauen findet in Brasilien statt - und damit erstmals in Südamerika. Die Frauen aus Nordkorea sind amtierende Weltmeisterinnen auf Stufe U-17 und U-20.

Sie sind zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt - China ist zum neunten Mal dabei. Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland. Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1.

Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern. Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM





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