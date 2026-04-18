Frauen-Nati gibt erste WM-Quali-Punkte ab – Unentschieden gegen die Türkei

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft musste sich im zweiten Aufeinandertreffen mit der Türkei mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und verlor damit erstmals in der laufenden WM-Qualifikation Punkte. Ein später Gegentreffer verhinderte den angestrebten Sieg.

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft hat im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei erneut nicht restlos überzeugen können. Nach dem hart erkämpften Sieg im Hinspiel reichte es diesmal nur zu einem 1:1- Unentschieden , womit die Navarro-Elf erstmals in der laufenden Kampagne Punkte liegen ließ.

Über weite Strecken des Spiels kontrollierte die Nati das Geschehen auf dem Rasen, schaffte es jedoch nicht, dabei spielerische Glanzpunkte zu setzen. Die defensive Stabilität war zwar gegeben, doch im Offensivspiel fehlte es an Durchschlagskraft und zündenden Ideen, um die türkische Abwehr nachhaltig in Verlegenheit zu bringen.

Die Dominanz war physisch spürbar, doch die zwingenden Torchancen blieben Mangelware, was die Schwierigkeiten im Spiel nach vorne unterstrich. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft kontrollierte das Spiel, konnte aber den entscheidenden Schritt zur klaren Überlegenheit nicht gehen.

Der erlösende Führungstreffer, der den Druck auf den Gegner hätte erhöhen und die eigene Leistung hätte krönen können, wollte schlichtweg nicht fallen.

Stattdessen nutzte die Türkei eine Unachtsamkeit in der Schlussphase des Spiels eiskalt aus. In der 79. Minute setzte sich Altunkulak auf dem Weg zum Tor durch, umspielte die herausstürmende Torhüterin Peng und schob den Ball zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich ins Netz. Dieser Treffer war ein herber Rückschlag für die Schweizerinnen, die bis dahin die Kontrolle zu wahren schienen, aber die knappe Führung nicht über die Zeit bringen konnten.

Nach dem späten Ausgleichstreffer versuchte die Frauen-Nati in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Die Spielerinnen mobilisierten letzte Kräfte, drängten auf das türkische Tor und suchten mit aller Macht nach der Entscheidung.

Doch die Bemühungen blieben letztlich erfolglos. Die türkische Defensive stand in den entscheidenden Momenten gut und konnte die Angriffe der Schweizerinnen erfolgreich abwehren. Somit musste die Navarro-Elf das Spielfeld mit einem enttäuschenden Unentschieden verlassen und gab damit die ersten Zähler im Kampf um die WM-Tickets ab.

Diese Punkteteilung wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit, die Effizienz im Abschluss zu steigern und über die gesamte Spieldauer eine höhere Intensität und Konsequenz im Spiel zu zeigen, um die gesteckten Ziele auch gegen vermeintlich schwächere Gegner zu erreichen. Es ist ein Weckruf, der verdeutlicht, dass auch vermeintlich einfache Spiele höchste Konzentration und optimale Leistungen erfordern, um erfolgreich zu sein.

Die Frauen-Nati steht nun vor wichtigen bevorstehenden Aufgaben. Im Juni geht die WM-Qualifikation mit dem nächsten Zusammenzug in die entscheidende Phase. Am 5. Juni bestreitet die Schweiz ein Heimspiel gegen Malta in Lugano. Nur drei Tage später, am 8. Juni, tritt die Mannschaft auswärts gegen Nordirland an. Diese beiden Partien sind von immenser Bedeutung für die weitere Kursgestaltung in der Gruppe. Die Leistung gegen die Türkei hat gezeigt, dass kein Gegner unterschätzt werden darf und jedes Spiel mit maximaler Fokussierung und dem unbedingten Siegeswillen angegangen werden muss. Die Punktverluste dürfen nicht zu Verunsicherung führen, sondern müssen als Ansporn dienen, die eigenen Schwächen zu analysieren und abzustellen.

Die Trainercrew um Inka Grings wird nun die Gelegenheit haben, die Mannschaft auf diese wichtigen Spiele vorzubereiten und die taktischen Feinheiten zu justieren. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Ausgangslage in der Qualifikationsgruppe zu verbessern und den Traum von der Weltmeisterschaft weiterleben zu lassen. Es wird darauf ankommen, die positiven Aspekte aus den bisherigen Spielen zu konservieren und die Fehler, die zu diesem Unentschieden führten, zu eliminieren. Die Vorfreude auf die Spiele gegen Malta und Nordirland ist groß, und die Schweizerinnen werden alles daransetzen, dort die notwendigen Punkte einzufahren, um ihre Position in der Tabelle zu festigen und die Qualifikationschancen zu wahren. Die Herausforderung ist klar, und die Mannschaft ist gefordert, ihre beste Leistung abzurufen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Die Diskussion um die Leistung der Frauen-Nati und die Zukunft des Frauensports ist facettenreich und wird von verschiedenen Meinungen geprägt. Ein Kommentar deutet auf eine mögliche Ernüchterung hin und fragt sich, ob mit dem aktuellen Trainer eine positive Entwicklung zu erwarten ist. Es wird die Befürchtung geäußert, dass die Mannschaft unter der aktuellen Führung eher in schlechtere Zeiten des Frauenfußballs schlittern könnte. Diese Ansicht betont die Wichtigkeit einer klaren sportlichen Strategie und einer Trainerpersönlichkeit, die das Team zu Höchstleistungen führen und die jungen Talente fördern kann. Die Rolle des Trainers ist hierbei zentral, da er nicht nur taktische Vorgaben macht, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Motivation und Entwicklung der Spielerinnen spielt. Die Skepsis einiger Fans mag aus der Beobachtung von bisherigen Leistungen und der Wahrnehmung von Entwicklungspotenzial resultieren. Es ist jedoch auch wichtig, eine gewisse Geduld walten zu lassen und die Entwicklung der Mannschaft abzuwarten. Wie im Kommentar selbst angemerkt wird, kann man sich auch täuschen, und es ist möglich, dass die Mannschaft unter der aktuellen Führung noch Erfolge feiern wird. Die Zukunft wird zeigen, ob die Bedenken berechtigt sind oder ob die Trainerentscheidung sich als richtig erweist.

Unabhängig von den Personalien bleibt die Weiterentwicklung des Frauenfußballs in der Schweiz eine Gemeinschaftsaufgabe, die Engagement von Verbänden, Vereinen, Trainern und Fans erfordert. Die positiven Meldungen über andere Teams, wie etwa die Frauen von Haiti, die derzeit mit 4 Spielen auf dem ersten Platz ihrer Gruppe stehen und möglicherweise im Sommer 2027 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien auf die Schweiz treffen könnten, zeigen, dass die internationale Konkurrenz stark ist und die Schweiz stets bemüht sein muss, auf höchstem Niveau mitzuhalten. Die WM-Qualifikation ist ein Marathon und kein Sprint, und Rückschläge gehören dazu. Wichtig ist, daraus zu lernen und gestärkt daraus hervorzugehen.





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frauen-Nationalmannschaft WM-Qualifikation Türkei Fussball Unentschieden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frauen-Nati: Schweiz kann mit Sieg gegen Türkei WM-Playoffs fast sicher buchenDie Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Frauen steht kurz vor einem grossen Erfolg in der WM-Qualifikation. Mit einem Sieg gegen die Türkei könnte das Team von Trainer Rafel Navarro einen entscheidenden Schritt in Richtung Playoffs machen. Das Spiel findet auswärts im Sinop Sehir Stadion statt.

Read more »

Schweizerinnen wollen weiße Weste in WM-Qualifikation gegen Türkei wahrenDie Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation zum vierten Mal auf die Türkei. Nach drei Siegen in Folge strebt die Nati die Fortsetzung ihrer makellosen Bilanz an. Das Spiel verspricht Spannung, da die türkische Abwehr kompakt steht und auf Konter lauert.

Read more »

Schweizer Frauenfussball: Offensiv harmlos, defensiv solide gegen die TürkeiTrotz einer makellosen Bilanz unter Trainer Rafel Navarro tut sich das Schweizer Frauen-Nationalteam im Spiel gegen die Türkei schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Während die Defensive kaum gefordert ist und aufmerksam agiert, mangelt es der Offensive an Präzision und Durchschlagskraft, um die türkische Abwehr zu überwinden.

Read more »

Schweizer Nati verpasst Sieg gegen Türkei – 1:1 nach spätem AusgleichDie Schweizer Frauen-Nationalmannschaft muss sich im vierten Anlauf der WM-Qualifikation mit einem 1:1 gegen die Türkei begnügen. Ana-Maria Crnogorcevic brachte die Nati in Führung, doch Selen Altunkulak glich spät aus. Das Rennen um den Gruppensieg bleibt damit spannend.

Read more »

Schweizer Fussballerinnen verpassen WM-Ziel nach Remis gegen TürkeiDie Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihr Ziel von sechs Siegen in sechs WM-Qualifikationsspielen verpasst. Ein 1:1-Unentschieden gegen die Türkei kostete das Team wertvolle Punkte. Ana-Maria Crnogorcevic kritisierte nach dem Spiel mangelnde Reife und fehlende offensive Ideen.

Read more »

Schweizer Fussballerinnen verpassen WM-Qualifikationsziel: Zu naiv gegen die TürkeiDie Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Frauen hat nach einem 1:1-Unentschieden gegen die Türkei ihr ambitioniertes Ziel von sechs Siegen in den ersten sechs WM-Qualifikationsspielen verpasst. Spielerinnen wie Ana-Maria Crnogorcevic kritisieren eine zu naive und unreife Spielweise, die mangelnde offensive Ideen und individuelle Fehler hervorbrachte, welche den Ausgleichstreffer der Gastgeberinnen ermöglichten.

Read more »