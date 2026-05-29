Frauen mit Informationen über Prinz Andrew wollen nicht mit Polizei sprechen

Mehrere Frauen, die Informationen über die Beteiligung des ehemaligen Prinzen Andrew an dem Epstein-Skandal haben, wollen sich nicht an die britische Polizei wenden. Der Anwalt der Frauen, Edwards, sagte, dass seine Mandantinnen zwar Informationen über Andrew Mountbatten-Windsor haben, aber aus zwei Gründen nicht mit den Behörden im Vereinigten Königreich sprechen werden.

Mehrere Frauen, die Informationen über die Beteiligung des ehemaligen Prinzen Andrew an dem Epstein-Skandal haben, wollen sich nicht an die britische Polizei wenden. Der Anwalt der Frauen, Edwards, sagte, dass seine Mandantinnen zwar Informationen über Andrew Mountbatten-Windsor haben, aber aus zwei Gründen nicht mit den Behörden im Vereinigten Königreich sprechen werden.

Zum einen haben sie nichts unternommen, als der 2019 verstorbene Epstein noch am Leben war, und zum anderen haben sie Angst vor einer Belästigung durch die britische Presse. Die Polizei geht in ihren Ermittlungen zu dem Vorwurf des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt mehreren Ansätzen nach und nimmt dabei auch mögliches sexuelles Fehlverhalten in den Blick. Andrew wurde im Laufe der Zeit aus seiner offiziellen Rolle in der Königsfamilie verbannt, ihm wurden alle Titel und Ehren aberkannt.

Bis heute streitet er jegliches Fehlverhalten ab. Zusätzlich prüfen die britischen Ermittler derzeit Berichte, wonach eine Frau im Jahr 2010 zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll. Auch diese Betroffene wird von Edwards vertreten





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