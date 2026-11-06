Frauen-Eishockey-WM: Schweiz unterliegt Titelverteidigerin USA mit 0:7

Das Schweizer Frauen-Nationalteam verliert den WM-Auftakt gegen die USA deutlich mit 0:7. Für die Schweiz wird der Weg ins Viertelfinale nun schwer, denn es braucht zwei Siege gegen Deutschland und Österreich.

Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet mit einer deutlichen Niederlage in die Eishockey-WM der Frauen. Im ersten Gruppenspiel unterlag die Schweiz den Titelverteidigerinnen aus den USA mit 0:7. Die Schweizerinnen waren vor der Partie klare Aussenseiterinnen, eine Überraschung blieb aus.

Die USA dominieren das Spiel von Beginn an

Die US-Amerikanerinnen übernahmen von der ersten Minute an das Spieldiktat und kamen nach 31 Sekunden zur ersten Torchance. Die Schweizerinnen fanden danach besser ins Spiel und hielten zunächst wacker dagegen. Trotzdem musste die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli in der 10. Minute erstmals einen Treffer hinnehmen.

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In der Folge hatte das Team von Trainerin Shannon Miller zwei Powerplays, konnte diese Überzahlsituationen aber nicht nutzen, obwohl sich gute Chancen ergaben. Dieses Versäumnis rächte sich in der 24. Minute, als die US-Amerikanerinnen auf 2:0 erhöhten.

Als Ivana Wey auf die Strafbank musste, benötigten die Favoritinnen nur 16 Sekunden für das 3:0 in der 33. Minute. Danach ging es für die Schweizerinnen nur noch um Schadensbegrenzung, was sich als schwierig erwies. Es folgten die Treffer zum 0:4 (42.), 0:5 (47.) und 0:6 (50.).

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Wie die Schweiz auf die hohe Niederlage reagierte

Die Schweizer Trainerin Shannon Miller nahm in der Phase der hohen Rückstände ein Time-out, um ein noch grösseres Debakel zu verhindern. Die Maßnahme reichte jedoch nicht aus, um den Verlauf der Partie zu verändern. Das 0:7 fiel in der Schlussminute und besiegelte die Niederlage.

Für das Schweizer Team zeigt die Partie vor allem, wie stark der Unterschied zur Weltspitze derzeit ist. Die Mannschaft konnte in der Anfangsphase mithalten, verlor aber den Anschluss, sobald die USA ihre Chancen konsequent nutzten. Gerade die ungenutzten Überzahlsituationen im ersten Drittel wogen in diesem Spiel schwer.

Gruppe A: Schweiz braucht zwei Siege für das Viertelfinale

Die Schweiz muss in der Vorrunde der Gruppe A noch gegen Tschechien, Österreich und Deutschland antreten. Die besten vier Teams dieser Gruppe erreichen das Viertelfinale. Tschechien hatte zuvor Österreich mit 4:1 besiegt und zeigte damit, wie eng die Gruppe besetzt ist.

Die Partie gegen Tschechien gilt laut Ausgangslage als schwierig. Gegen die beiden Nachbarländer Österreich und Deutschland braucht die Schweiz deshalb zwei Siege, um die Chancen auf die K.-o.-Phase zu wahren. Mit zwei Erfolgen würde die Schweiz im ersten K.-o.-Spiel voraussichtlich dem Rekordweltmeister Kanada aus dem Weg gehen.

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In der Gruppe B treffen Kanada, der Gastgeber Dänemark, Schweden, Finnland und Japan aufeinander. Die Gruppeneinteilung zeigt, dass die Schweiz in einem Turnier mit starken Gegnerinnen bestehen muss. Der nächste Schritt führt die Schweizerinnen nun in die Vorbereitung auf die Partie gegen Tschechien.