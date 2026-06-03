Frau nach Messerattacke in Birr verstorben - Ehemann als mutmasslicher Täter festgenommen

In einer Wohnung im Birrer Quartier Wyde wurde am 3. Juni 2026 eine Frau mit Stichverletzungen entdeckt. Sie erlag ihren Verletzungen trotz Reanimationsversuchen. Ihr Ehemann wurde festgenommen.

Der Tatort befand sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wohnquartier Wyde in Birr . Die Meldung ging am Mittwoch, 3. Juni 2026, kurz vor 14 Uhr bei der Notrufzentrale ein, woraufhin mehrere Polizeipatrouillen zum Einsatzort ausrückten.

Wenige Minuten später traf die erste Streife in der Wohnung ein und entdeckte eine stark blutende Frau, die numerous Stichwunden aufwies und nicht mehr ansprechbar war. Bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes führten die anwesenden Polizisten erste Reanimationsmassnahmen durch. Der Rettungsdienst setzte die Wiederbelebungsversuche fort, jedoch kam für das Opfer jegliche Hilfe zu spät. Die Beamten fanden in der gleichen Wohnung auch den Ehemann, der als mutmasslicher Täter gilt.

Der 44-jährige Schweizer liess sich ohne Widerstand festnehmen. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache und zum Tatmotiv laufen auf Hochtouren. Die Kantonspolizei sowie die Staatsanwaltschaft haben ihre Arbeit aufgenommen, um die Umstände des Vorfalls vollständig aufzuklären. In der Nachbarschaft herrscht Betroffenheit und Entsetzen über die Gewalttat.

Anwohner beschreiben die Gegend als ruhiges, familienfreundliches Quartier, in dem solche Verbrechen bisher unbekannt waren. Die psychologische Betreuung für Augenzeugen und Angehörige wurde eingeleitet. Der Fall wirft erneut Fragen zum Schutz vor häuslicher Gewalt auf, auch wenn die Beziehung zwischen Täter und Opfer noch nicht offiziell bestätigt ist. Die Behörden betonen, dass man bei any Anzeichen von Gewalt sofort Hilfe suchen oder die Polizei alarmieren solle.

Die Untersuchung des Leichnams wird in den nächsten Tagen durch das Institut für Rechtsmedizin erfolgen. Die Wohnung wurde für weitere kriminaltechnische Untersuchungen gesichert. Der mutmassliche Täter wird in den kommenden Stunden dem Ermittlungsrichter vorgeführt





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