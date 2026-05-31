Frau im Elektrorollstuhl wird auf Bahnübergang von Zug erfasst

Eine 55-jährige Frau im Elektrorollstuhl ist in Weinfelden auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Die Polizei schliesst eine Dritteinwirkung bisher aus und untersucht die Umstände des Unglücks.

Eine 55-jährige Frau im Elektrorollstuhl ist am Samstagnachmittag in Weinfelden auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Trotz Vollbremsung konnte der Lokführer der in Richtung Bern unterwegs war, eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die Frau wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei schliesst eine Dritteinwirkung bisher aus und untersucht die Umstände des Unglücks. Der kriminaltechnische Dienst wurde zur Spurensicherung aufgeboten und der betroffene Bereich blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Weinfelden leitete den Verkehr um.

Die Frau war kurz nach 13 Uhr mit ihrem Elektrorollstuhl auf dem Bahnübergang an der Freiestrasse unterwegs, als sich der Zug näherte. Der Lokführer hatte keine Möglichkeit mehr, eine Kollision zu verhindern, obwohl er Vollbremsung anwendete. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Frau alleine auf dem Bahnübergang war, als sie von dem Zug erfasst wurde. Es gibt keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Die Umstände des Unglücks werden weiterhin untersucht. Der betroffene Bereich blieb für mehrere Stunden gesperrt, um die Spuren des Unfalls sicherstellen zu können. Die Feuerwehr Weinfelden leitete den Verkehr um, um sicherzustellen, dass die Spuren des Unfalls nicht verunreinigt werden





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