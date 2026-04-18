Französischer Doppelsieg bei der Patrouille des Glaciers – Schweizer Elite auf Rang zwei

Französische Skitourenteams dominieren die Patrouille des Glaciers 2023 und sichern sich sowohl den Sieg bei den Männern als auch bei den Frauen, letztere sogar mit Streckenrekord. Die besten Schweizer Athleten, darunter Rémi Bonnet und Marianne Fatton, belegen beachtliche zweite Plätze. Die Traditionsveranstaltung der Schweizer Armee verzeichnete eine Rekordbeteiligung bei den Frauenteams und trotzte anfänglichen Wetterkapriolen.

Die Patrouille des Glaciers, der legendäre Skitouren -Wettkampf der Schweizer Armee , fand dieses Jahr mit einem überraschenden Ergebnis im Walliser Hochgebirge ihren Abschluss: Frankreich sicherte sich die Spitzenplätze bei den Männern und Frauen.

Ursprünglich ins Leben gerufen, um die alpinen Fähigkeiten der Soldaten zu erhalten und zu trainieren, hat sich die Veranstaltung längst zu einem Magneten für professionelle Skitouren-Athleten und abenteuerlustige Freizeitsportler entwickelt. In diesem Jahr feierte die Sportart Skitouren sogar ihre olympische Premiere, was die gesteigerte Popularität weiter unterstreicht.

Die Schweizer Eliteathleten, angeführt vom mehrfachen Weltcupsieger Rémi Bonnet, mussten sich über die anspruchsvolle Strecke von Zermatt nach Verbier, die sich über 57,5 Kilometer mit einer Höhendifferenz von 4386 Metern erstreckte, geschlagen geben. Bonnets Team erreichte nach einer packenden Schlussphase den zweiten Platz, gut fünf Minuten hinter dem siegreichen französischen Trio Xavier Gachet, Samuel Equy und William Bon Mardion. Dies markiert das erste Mal in der Geschichte der Patrouille des Glaciers, dass ein rein französisches Männerteam den Sieg davontrug.

Auch bei den Frauen triumphierte ein französisches Team, und das sogar mit einem neuen Streckenrekord von 7:04:41 Stunden. Die Schweizer Olympiasiegerin Marianne Fatton und ihre Teamkolleginnen klassierten sich mit einem Rückstand von etwa 22 Minuten auf dem zweiten Rang. Sowohl Bonnet als auch Fatton hatten das Rennen in früheren Ausgaben bereits für sich entscheiden können, was ihre aktuelle Leistung noch bemerkenswerter macht.

Insgesamt lockte die diesjährige Patrouille des Glaciers 1376 Teams mit rund 5500 Teilnehmern an. Ein bemerkenswerter Anstieg war bei den reinen Frauenteams zu verzeichnen, von denen 126 an den Start gingen – eine Rekordzahl. Die Rennen mussten zunächst am Dienstag und Mittwoch aufgrund von Lawinengefahr auf den Strecken verschoben werden, was die herausfordernden Bedingungen des Hochgebirges verdeutlicht.

Die Patrouille des Glaciers hat ihre Wurzeln in der Grenzsicherung der Schweizer Armee während des Zweiten Weltkriegs und wurde erstmals 1943 ausgetragen. Ziel war es ursprünglich, die Ausdauer und Widerstandsfähigkeit der Soldaten unter extremen Bedingungen zu testen. Für die Organisation dieses Großereignisses waren rund 900 Militärangehörige im Einsatz, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten und die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisteten. Die Veranstaltung ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie militärische Traditionen mit modernen sportlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen verschmelzen können.





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