Franzosenkinder in Portugal allein gelassen

Zwei französische Kinder, ein fünfjähriges und ein dreijähriges Kind, wurden in Portugal von ihren Eltern in einer abgelegenen Gegend entdeckt. Die Kinder wurden am Dienstagabend in der Nähe von Monte Novo do Sul, rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon, von einem Mann gefunden. Die Kinder erzählten den Beamten der portugiesischen Nationalgarde, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater sie im Wald allein gelassen hatten. Sie hatten keine Ausweise bei sich und erzählten, dass die Eltern sie unter dem Vorwand eines Spiels verlassen hatten. Die Kinder hatten eine komplette Wechselkleidung, Kekse, Früchte und eine Flasche Wasser in ihren Rücksäcken. Die Polizei fahndet nun nach den Eltern. Die Kinderschutzbehörde CPCJ kümmert sich um die Kleinen.

Zwei französische Kinder , ein fünfjähriges und ein dreijähriges Kind, wurden in Portugal von ihren Eltern in einer abgelegenen Gegend entdeckt. Die Kinder wurden am Dienstagabend in der Nähe von Monte Novo do Sul, rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon, von einem Mann gefunden, der unterwegs war.

Der Mann bemerkte die Kinder im Rückspiegel seines Autos und sah, dass sie weinend und allein waren. Die Kinder erzählten den Beamten der portugiesischen Nationalgarde, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater sie im Wald allein gelassen hatten. Sie hatten keine Ausweise bei sich und erzählten, dass die Eltern sie unter dem Vorwand eines Spiels verlassen hatten. Die Kinder hatten eine komplette Wechselkleidung, Kekse, Früchte und eine Flasche Wasser in ihren Rücksäcken.

Die Polizei fahndet nun nach den Eltern. Die Kinderschutzbehörde CPCJ kümmert sich um die Kleinen.





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