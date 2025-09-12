Frankreichs Teufelskreis: Macrons gescheiterte Regierung und die Straße

Frankreich blickt auf eine unsichere Zukunft, nachdem Premierminister François Bayrou mit seiner Sparpolitik eine politische Krise ausgelöst hat. Präsident Macron steht aufgrund der Machtkampfe im Parlament vor dem Nichts. Politische Instabilität, Proteste und die wachsende Macht der Populisten bedrohen Frankreichs Zukunft.

Frankreich befindet sich inmitten einer politischen Krise, die durch die Instabilität des Parlaments ohne absolute Mehrheit gekennzeichnet ist. Präsident Emmanuel Macron , der eigentlich noch bis 2027 im Amt sein sollte, sieht sich nun mit einem Scherbenhaufen konfrontiert, den er selbst großteils verursacht hat. Sein Entscheidung, 2024 Neuwahlen durchzuführen, die er prompt verlor, hat zur aktuellen Instabilität geführt.

Der Wahlversprechen von „Aufbruch für Frankreich“, den Macron und Premierminister François Bayrou stets verkündet hatten, sind in Rauch aufgegangen. Bayrou, ein Christdemokrat, versucht sein Schicksal mit dem Sparbudget der Regierung zu verknüpfen. Doch diese Taktik könnte zu seiner Niederlage führen, da sowohl die Linke als auch die Rechte ihn im Parlament zu Fall bringen wollen. Macron würde gerne einen Vertrauten wie Justizminister Gérald Darmanin zum Premierernennen. Dies würde jedoch nichts anderes bedeuten als die Aufrechterhaltung des Status quo bis zum nächsten Regierungssturz. Unter Druck könnte Macron gezwungen sein, den Sozialistenchef Oliver Faure zu nominieren, der Macrons Sparbudget und die umstrittene Rentenreform umgehend kritisieren und weiterentwickeln würde. Meanwhile organisieren sich Rechts- und Linkspopulisten zu Blockaden, Streiks und Straßenprotesten, bei denen sie den Rücktritt des unpopulären Präsidenten fordern. Angetreten vor acht Jahren mit dem Ziel, mit einem „revolutionären“ Mittekurs die politischen Extreme entgegenzusteuern, muss Macron nun froh sein, nicht selbst Opfer einer populistischen Revolution zu werden.





