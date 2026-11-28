Das französische Bruttoinlandprodukt schrumpft im dritten Quartal stärker als erwartet. Finanzminister Roland Lescure warnt vor abgesenkten Wachstumsprognosen für 2024.

Die französische Volkswirtschaft befindet sich in einer tiefen Krise, die sich in den offiziellen Statistiken des dritten Quartals manifestiert. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist zwischen Juli und September um 0,2 Prozent gesunken. Diese Entwicklung zeigt eine signifikante Abweichung von der früheren Prognose, die lediglich ein Minus von 0,1 Prozent erwartet hatte. Der Anstieg der Rezession sgefahr wird durch aktuelle Frühindikatoren zusätzlich unterstrichen, die auf eine sich vertiefende Wirtschaftsstagnation hindeuten. Die nationale Statistikbehörde Insee hat diese Korrektur am Freitag veröffentlicht und damit die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft des Landes weiter erhöht.

BIP-Korrektur und statistische Einordnung

Das Statistikamt Insee hat seine Schätzung für das Wirtschaftswachstum Frankreichs deutlich nach unten korrigiert. Zuvor war man im dritten Quartal noch von einem Rückgang des BIP um 0,1 Prozent ausgegangen. Die nun bekannt gegebene Zahl von minus 0,2 Prozent übertrifft diese Erwartungen in der negativen Richtung. Vor diesem Quartal war die französische Wirtschaft im zweiten Quartal bereits stagniert, was nach Deutschland die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone betrifft. Die Kumulation dieser negativen Werte erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Land bereits bald in eine technische Rezession eintaucht, bei der das BIP zwei Quartale hintereinander schrumpft.

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Frühindikatoren deuten auf Rezession hin

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft, der Industrie und Dienstleister zusammenfasst, signalisiert eine fortschreitende Schwäche. Im November sank dieser wichtige Indikator auf 46,2 Punkte, nachdem er im Oktober noch bei 46,6 Zählern gelegen hatte. Ein Wert über 50 Punkten wäre notwendig gewesen, um wirtschaftliches Wachstum anzukündigen. Joe Hayes von S&P Global Market Intelligence betonte, dass sich das Geschäftsklima in den vergangenen Monaten rapide verschlechtert hat. Er wies darauf hin, dass diese Daten die Gefahr einer Rezession im laufenden vierten Quartal konkret erhöhen.

Politische Unsicherheit belastet die Märkte

Neben den rein wirtschaftlichen Daten spielen auch politische Faktoren eine entscheidende Rolle bei der aktuellen Entwicklung. Altbekannte Probleme rücken vor dem Hintergrund der anstehenden Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027 wieder stärker in den Fokus. Dazu gehört insbesondere die Sorge um die französische Haushaltslage. Diese Unsicherheit belastet das Wirtschaftsklima und trägt zur negativen Entwicklung bei. Investoren und Verbraucher reagieren sensibel auf diese politischen Signale, was sich direkt auf die Konsum- und Investitionsentscheidungen auswirkt. Die Kombination aus haushalterischen Bedenken und politischer Vorwahlspannung erschwert eine stabile wirtschaftliche Erholung.

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Strukturelle Schwächen in Konsum und Export

Die Ursachen für das schwache Abschneiden im Sommer sind vielfältig und betreffen verschiedene Bereiche der Wirtschaft. Die Exporte sind um 1,6 Prozent gesunken, was auf eine schwächelnde Nachfrage im Ausland hindeutet. Gleichzeitig nahmen die Investitionen um 0,9 Prozent ab, was auf vorsichtige Investitionshaltungen der Unternehmen schließen lässt. Als einzig positiver Faktor wuchsen die privaten Konsumausgaben leicht um 0,3 Prozent. Auch die staatlichen Ausgaben stiegen um 0,3 Prozent, was darauf hindeutet, dass der Staat versucht, die Nachfrage stützend zu beeinflussen. Diese gegensätzlichen Trends verdeutlichen die komplexe Lage der französischen Wirtschaft.

Finanzminister warnt vor gesenkten Prognosen

Die französische Regierung hat signalisiert, dass sie ihre Wachstumserwartungen für das kommende Jahr möglicherweise nach unten korrigieren muss. Finanzminister Roland Lescure erklärte der TV-Sender Franceinfo in dieser Woche, dass die Zahlen derzeit aktualisiert werden. Er warnte explizit davor, dass die Prognose gefährdet sei und eine Senkung drohe. Bisher rechnete die Regierung offiziell mit einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent für das aktuelle Jahr. Diese Angabe erscheint zunehmend unrealistisch vor dem Hintergrund der aktuellen Quartalsdaten und der negativen Frühindikatoren, die auf eine anhaltende Stagnation hindeuten.