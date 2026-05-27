Frankreichs atomarer Schutzschirm: Norwegen schliesst Verteidigungsabkommen

Norwegen und Frankreich haben ein Verteidigungsabkommen mit Beistandsklausel unterzeichnet. Norwegen unterstützt zudem die Ausweitung der französischen nuklearen Abschreckung auf Europa.

Frankreich s Präsident Emmanuel Macron hat am 27. Mai 2026 in Paris gemeinsam mit Norwegen s Ministerpräsident Jonas Gahr Støre ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet, das eine gegenseitige Beistandsklausel im Falle eines Angriffs vorsieht.

Parallel dazu bekräftigte Norwegen seine Unterstützung für Macrons Initiative, die französische nukleare Abschreckung auf europäische Verbündete auszuweiten. Macron betonte, dass Norwegen als geografisch und strategisch wichtiger Partner einen erheblichen Mehrwert für die vorgelagerte Abschreckung darstelle. Beide Länder arbeiten bereits eng zusammen, um das Bündnisgebiet vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Sicherheitsbedenken in Europa, insbesondere aufgrund der Bedrohung durch Russland.

Macron hatte Anfang März angekündigt, Frankreichs atomaren Schutzschild ausbauen und auf Verbündete ausdehnen zu wollen. Dieses Angebot stieß bei mehreren europäischen Staaten auf positive Resonanz. Neben Deutschland reagierten Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark positiv. Mit Großbritannien hat Frankreich bereits eine engere Koordination bei der atomaren Verteidigung vereinbart.

Norwegens Ministerpräsident Støre hob die Bedeutung der französischen Initiative hervor, betonte jedoch, dass die nukleare Abschreckung in Europa weiterhin im Wesentlichen durch die NATO gewährleistet werde. Die USA hätten zugesichert, den atomaren Schutz für Europa auch künftig sicherzustellen. Dennoch sei es wichtig, die europäischen Fähigkeiten zu stärken, insbesondere angesichts von Unsicherheiten im transatlantischen Verhältnis. Macrons Plan sieht vor, dass Partnerländer an französischen Atomübungen teilnehmen können und dass vorübergehend strategische Elemente zu den Verbündeten verlegt werden können.

Frankreich ist seit dem EU-Austritt Großbritanniens im Jahr 2020 die einzige verbliebene Atommacht in der Europäischen Union. Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri besitzt Frankreich 290 der weltweit rund 12.200 Atomwaffen und ist damit nach Russland, den USA und China die viertgrößte Atommacht. Das neu unterzeichnete Abkommen zwischen Frankreich und Norwegen umfasst nicht nur die Beistandsklausel, sondern auch eine verstärkte militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Übungen und den Austausch von Geheimdienstinformationen.

Norwegen ist aufgrund seiner geografischen Lage an der Nordflanke der NATO von besonderer strategischer Bedeutung. Das Land grenzt im Nordosten an Russland und hat eine lange Küstenlinie entlang der Nordsee und des Nordatlantiks. Die norwegische Regierung sieht in dem Abkommen einen wichtigen Beitrag zur nationalen Sicherheit. Gleichzeitig betont sie, dass die NATO der Eckpfeiler der kollektiven Verteidigung bleibe.

Die Ausweitung der französischen nuklearen Abschreckung auf Europa wird von Sicherheitsexperten als historischer Schritt gewertet. Sie könnte die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken und die Abhängigkeit von den USA verringern.

Allerdings gibt es auch Kritik: Einige Staaten befürchten eine Spaltung Europas und eine Schwächung der NATO. Frankreich betont hingegen, dass die Initiative komplementär zur NATO sei und nicht in Konkurrenz zu ihr stehe. Die kommenden Monate werden zeigen, welche weiteren Länder sich dem französischen Schutzschirm anschließen und wie die konkrete Umsetzung aussehen wird. Fest steht, dass Europa in sicherheitspolitischen Fragen zunehmend eigenständiger handeln muss, ohne die transatlantische Bindung zu vernachlässigen





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