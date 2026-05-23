Frankreich verbietet Einreise von israelischem Polizeiminister Ben-Gvir nach umstrittenem Vorgehen gegen Gaza-Aktivisten

Die französische Regierung hat ein Einreiseverbot gegen den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir verhängt, nachdem er in einem Video festgenommene Gaza-Aktivisten in demütigender Weise zeigte und die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen riet. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf sein unentschuldbares Verhalten gegenüber französischen und europäischen Bürgern, die als Passagiere der Global Sumud Flotilla unterwegs waren.

Nach dem umstrittenen Vorgehen gegen Gaza-Aktivisten hat Frankreich ein Einreiseverbot gegen den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir verhängt. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf sein unentschuldbares Verhalten gegenüber französischen und europäischen Bürgern, die als Passagiere der Global Sumud Flotilla unterwegs waren.

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, zeigte in einem Video festgenommene Gaza-Aktivisten in demütigender Weise und rief dazu auf, die Seeblockade des Gazastreifens zu brechen. Die französische Regierung hat die Behandlung der Aktivisten als «völlig inakzeptabel» bezeichnet und die Einreise von Ben-Gvir untersagt. Israels Regierung hat die Gaza-Hilfsflotte Anfang der Woche in internationalen Gewässern bei Zypern gestoppt, nachdem rund 430 Aktivisten die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen wollten





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