Frankreich und die Schweiz haben eine Vereinbarung über die militärische Kooperation ausgehandelt, um den reibungslosen Ablauf allfälliger gemeinsamer Aktivitäten zugunsten der Sicherheit sicherzustellen.

Frankreich und die Schweiz haben eine Vereinbarung über die militärische Kooperation ausgehandelt, um den reibungslosen Ablauf allfälliger gemeinsamer Aktivitäten zugunsten der Sicherheit sicherzustellen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Schweiz und Frankreich zur Gewährleistung der Sicherheit auch im Cyber- und Informationsraum zusammenarbeiten.

In Evian-les-Bains werden vom 15. bis 17. Juni 2026 die Führungsspitzen der G7-Mitgliedsländer, Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union und weitere Staats- und Regierungsoberhäupter erwartet. Wichtigster Anreiseort ist der internationale Flughafen Genf. Die Landesregierung hat ein entsprechendes Gesuch des Kantons Genf gutgeheissen.

Bei früheren G7-Treffen kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Stör- und Sabotageaktionen sowie zu Sachbeschädigungen. Die G7 ist eine Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada gehören. Die G7-Staaten werden in Evian-les-Bains ihre gemeinsamen Interessen besprechen und über aktuelle Herausforderungen wie den Klimawandel, die Wirtschaftskrise und die Sicherheitslage diskutieren. Die Schweiz und Frankreich werden ihre Bemühungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der G7-Gipfel in Evian-les-Bains sicher und reibungslos verläuft.

Die Schweiz und Frankreich werden auch ihre Bemühungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der G7-Gipfel in Evian-les-Bains eine Plattform für die Diskussion von wichtigen globalen Herausforderungen bietet





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