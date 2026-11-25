Frankreich plant den Kauf von zwölf Seefernaufklärern auf Airbus-Basis zur Ablösung der Atlantique 2 bis 2035. Die Kosten liegen bei bis zu zwölf Milliarden Euro, wobei die Risikoverteilung zwischen Staat und Industrie noch unklar ist.

Frankreich strebt einen tiefgreifenden Wandel in seiner maritimen Überwachung an, indem es den Seefernaufklärer Patmar einführen will. Dieser neue Flugzeugtyp basiert auf dem zivilen Langstreckenjet Airbus A321 XLR und soll ab 2035 die seit 1991 im Dienst stehende Dassault-Breguet Atlantique 2 ersetzen. Das Projekt zielt darauf ab, die strategische Souveränität Frankreichs bei der Suche nach feindlichen U-Booten und der Überwachung von Kriegsschiffen zu sichern. Airbus bezeichnet das Konzept metaphorisch als eine Art fliegende Fregatte, die speziell für den Schutz der strategischen Atom-U-Boote des Landes konzipiert ist.

Technischer Wandel von zivil zu militärisch

Die technische Umsetzung des Patmar-Programms erfordert eine umfassende Umwandlung eines zivilen Verkehrsflugzeugs in ein hochspezialisiertes militärisches Aufklärungsflugzeug. Durch die Integration leistungsfähiger Sensoren und militärischer Missionssysteme soll der Airbus A321 XLR in der Lage sein, über großen Gewässern patrouillieren. Zuvor kommen Vertreter der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde Direction générale de l'armement, des Generalstabs der Streitkräfte, der Marine sowie der Rüstungskonzerne Airbus und Thales zusammen, um eine gemeinsame Grundlage für die Umsetzung zu finden.

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Frankreich plant zunächst die Beschaffung von zwölf Exemplaren dieser neuen Plattform. Die Dassault-Breguet Atlantique 2 kann U-Boote mithilfe von Radar, akustischen Bojen und weiteren Sensoren aufspüren und bei Bedarf mit Torpedos bekämpfen. Trotz zwischenzeitlicher Modernisierungen stammt ihre technische Basis jedoch aus einer Flugzeuggeneration, deren Entwicklung mehrere Jahrzehnte zurückliegt. Die Flotte nähert sich inzwischen dem Ende ihrer wirtschaftlich sinnvollen Nutzungsdauer, weshalb ein zeitnaher Ersatz unerlässlich ist.

Kostendiskussion und Risikoverteilung im Fokus

Neben der Entwicklung und dem Kauf der Flugzeuge müssen auch erhebliche Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt werden, die mit in die Kalkulation einfließen. Dazu gehören neue Hangars, die Verlängerung von Start- und Landebahnen sowie die Ausbildung des Personals. Hinzu kommen die Finanzierung der anschließenden Wartung über einen Zeitraum von 15 Jahren, was die Gesamtrechnung erheblich ansteigen lässt. Nach Medienberichten soll das von Airbus vorgelegte Angebot der Marke von zwölf Milliarden Euro nähern.

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Dabei geht es nicht allein um den Preis, sondern auch um die Frage, wer für mögliche Risiken bei der Entwicklung aufkommt. La Tribune zitiert Patrick Pailloux, den französischen Generaldelegierten für Rüstung, mit einer Aussage von Anfang September, in der er seine Bereitschaft betont, Risiken einzugehen, dies jedoch an Transparenz knüpft. Die von Airbus veranschlagte Summe von annähernd zwölf Milliarden Euro gilt als zu hoch. Ob sich der Preis auf die als Kompromiss denkbaren acht bis zehn Milliarden Euro drücken lässt, hängt wesentlich davon ab, wie die Entwicklungsrisiken zwischen dem Flugzeughersteller und dem französischen Staat aufgeteilt werden.

Übernimmt der Staat einen Teil dieser Risiken, könnte Airbus geringere Risikorückstellungen bilden und das Programm entsprechend günstiger anbieten. Diese finanzielle Aufteilung ist der entscheidende Hebel, um das Projekt wirtschaftlich tragbar zu gestalten. Admiral Christophe Cluzel, Chef des französischen Marinegeneralstabs, rief Mitte Oktober der französischen Nationalversammlung ins Gedächtnis, dass die Atlantique 2 2035 vierzig Jahre alt sein wird. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, bevor Airbus mit der Entwicklung beginnen kann, müssen sich Staat und Industrie auf diese Risiken einigen.

Zeitplan und strategische Notwendigkeit für Paris

Für das Nato-Mitglied Frankreich steht mehr auf dem Spiel als die Finanzierung eines neuen Militärflugzeugs. Paris muss sicherstellen, dass die alternden Seefernaufklärer rechtzeitig abgelöst werden, damit Frankreich dabei möglichst souverän bleibt. Bis 2040 soll die Atlantique 2 noch durchhalten, was Frankreich einen Zeitplan für den Abschied von seinem bisherigen Seefernaufklärer gibt. Eine Plattform für deren Nachfolger ist bereits als Airbus A321 XLR definiert.

Frankreich hat klare Vorstellungen von den künftigen Aufgaben der neuen Plattform, die sowohl der maritimen Patrouille als auch der strategischen Absicherung dienen. Was noch fehlt, ist eine Einigung darüber, wie viel die fliegende Fregatte kosten darf und wer das Risiko trägt, wenn sie am Ende teurer wird als geplant. Die nächsten Gespräche zwischen den staatlichen Stellen und der Industrie dürften in diesen Tagen richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Programms sein, da die Zeit für die Übergabe bis 2035 drängt.