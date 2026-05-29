Frankreich schaltet Justiz ein: Israelische Gewalt gegen Gaza-Aktivisten vor Gericht?

Frankreich hat wegen des umstrittenen Vorgehens Israels gegen Gaza-Aktivisten die französische Justiz eingeschaltet. Außenminister Jean-Noël Barrot meldete den Vorfall der Staatsanwaltschaft. Es geht um Schläge und Erniedrigungen französischer Aktivisten während einer Hilfsflotte. Israel bestreitet die Vorwürfe.

Frankreich hat wegen des umstrittenen Vorgehens Israel s gegen Gaza - Aktivisten die französische Justiz eingeschaltet. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte, er habe den Vorfall der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Es gehe um Berichte über Schläge und Erniedrigungen französischer Aktivisten, die an einer Hilfsflotte für den Gazastreifen teilgenommen hatten. Nun müsse die Justiz entscheiden, ob sie Ermittlungen einleite. Israel bestreitet die Vorwürfe von körperlicher und sexualisierter Gewalt gegen die Aktivisten. Der Vorfall ereignete sich Mitte Mai, als Israel eine aus mehr als 50 Booten bestehende Gaza-Hilfsflotte in internationalen Gewässern bei Zypern stoppte.

Rund 430 Aktivisten, darunter auch französische Staatsbürger, wollten die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen. Das israelische Außenministerium bezeichnete die Aktion als PR-Aktion im Dienste der Hamas. Ein Video des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir, das festgenommene Gaza-Aktivisten in demütigender Weise zeigte, löste international Empörung aus. Zu sehen ist, wie der Minister mit einer Gruppe Anhängern zwischen gefesselten Aktivisten umhergeht und eine israelische Flagge schwenkt.

Auch führende israelische Politiker verurteilten Ben-Gvirs Verhalten, Konsequenzen für den Minister blieben jedoch aus. Barrot betonte, dass es sich bei dem Vorgehen um strafrechtlich relevante Taten handeln könnte. Frankreich hatte aus Empörung über den Vorfall bereits den israelischen Botschafter einbestellt. Mehrere Aktivisten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Israel beschuldigte eine deutsche Aktivistin wiederum, ihre Verletzungen vorgetäuscht zu haben. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die französische Regierung fordert nun eine transparente Untersuchung der Vorfälle und verlangt von Israel, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Spannungen zwischen Frankreich und Israel haben sich in den letzten Wochen verschärft, nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Positionen zum Gaza-Krieg.

Frankreich hat sich wiederholt für einen Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen, während Israel eine harte Linie gegenüber der Hamas verfolgt. Die Entscheidung der französischen Justiz, ob Ermittlungen aufgenommen werden, wird mit Spannung erwartet und könnte die diplomatischen Beziehungen weiter belasten. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen genau, da der Fall grundlegende Fragen des Völkerrechts und des Schutzes von humanitären Helfern aufwirft. Die Vereinten Nationen haben ebenfalls eine unabhängige Untersuchung gefordert.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die rechtlichen Schritte Frankreichs zu einer Verurteilung der israelischen Maßnahmen führen oder ob politische Erwägungen überwiegen





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