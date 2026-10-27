Nach breiten Protesten garantiert die französische Regierung großen finanziellen Investitionen in Schulen und Universitäten, ersetzt das umstrittene Zulassungssystem Parcoursup und schafft neue Lehrstellen, um die Bildungssysteme zu modernisieren und transparent zu machen.

Nach wochenlangen Protesten von Schülerinnen, Schülern und Studierenden in ganz Frankreich hat die Regierung nun bedeutende Zugeständnisse gemacht, die die Bildung slandschaft nachhaltig verändern sollen. Im Zentrum der jüngsten Erklärungen steht ein umfassender Plan zur Modernisierung von Schulen und Hochschulen, eine Reform des komplexen Zulassungssystem s Parcoursup und die Schaffung zusätzlicher Lehrkräfte.

Geffray stellt neuen Plan vor

Die Maßnahmen wurden von Bildungsminister Édouard Geffray in einer Pressekonferenz vorgestellt, zu der Vertreterinnen und Vertreter der Protestbewegung anwesend waren. Sie verfolgen das Ziel, die Bildungssysteme transparenter, gerechter und besser ausgestattet zu machen, sodass die Lernenden in angemessenen, modernen Lernumgebungen arbeiten können. Eines der wichtigsten Elemente des Angebots ist die Ersetzung des Zulassungssystems Parcoursup durch ein neues, transparentes Verfahren, das im Herbst 2028 in Kraft treten soll.

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Der aktuelle Prozess, das als umstritten gilt, lässt sich laut Minister Philippe Baptiste durch klarere Transparenzregeln und die Gewährung von Begründungen bei Ablehnungen verbessern. Im neuen Modell sollen Bewerberinnen und Bewerber bei jeder Entscheidung nachvollziehbare Gründe erhalten, wodurch die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar und weniger abschreckend werden. Gleichzeitig erwartet die Regierung, bis zum Auslaufen des alten Systems bessere Nachschub- und Überprüfungsmechanismen einzuführen, um die Fairness zu erhöhen und das Vertrauen in die Hochschulwahl zu stärken.

Ein weiterer Meilenstein ist die finanzielle Unterstützung der Bildungseinrichtungen. Für die Sanierung und Modernisierung von Gymnasien stellt der Staat Kommunen bis 2030 Kredite in Höhe von vier Milliarden Euro zu günstigen Konditionen bereit. Diese Mittel sollen verwendet werden, um "marode Infrastruktur" zu erneuern, Lernmaterialien zu verbessern und sicherere, inspirierende Lernumgebungen zu schaffen. Gleichzeitig steht für Universitäten eine Milliarde Euro in Aussicht, die bis 2029 für Renovierungen und moderne Lernräume zur Verfügung gestellt werden soll.

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Finanzierung und neue Lehrkräfte

Parallel dazu kündigt der Minister die Schaffung von Hunderten neuer Lehrstellen an und will geplante Stellenstreichungen rückgängig machen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Lärmdichte signifikant zu reduzieren und die qualitative Schüler-Lehrer-Beziehung zu stärken, was die Erweichung von der heutigen Lehrermangel-Ära bedeutet. Die protestierenden Studierenden, Gymnasiasteninnen und Gymnasiasten äußerten sich vorsichtig optimistisch, doch zeigten sie gleichzeitig, dass der Druck nicht nachlassen darf, um die Kappungen an Fortschritt nicht zu verlieren.

Die Protestbewegung will weiterhin mobilisieren, damit die Regierung ihre Versprechen einhält und die Anliegen der jungen Generation nach und nach umsetzt. Auch wenn die Maßnahmen ein sehr vielversprechender Schritt sind, warnt die Aktivismus-Koordinatorinnen-Praxis, dass die Umsetzung constanter Kontrollmechanismen bedarf und die Durchsetzung die volle Aufmerksamkeit der politischen Führung erfordert, um die geplanten Reformen nachhaltig zu etablieren.

Die Regierung betonte, dass diese Pläne ein Teil einer umfassenderen Bildungsstrategie seien, die die Gleichberechtigung im Bildungssystem fördern und die Chancenmärkte für alle Schülerinnen und Schüler verbessern soll. Durch die finanzielle Unterstützung und die Modernisierung werden die Lernbedingungen erheblich verbessert und ein nachhaltiger Beitrag zur Fachkräftesicherung für die Zukunft Frankreichs geleistet.

Diese Vorschläge markieren den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen Regierung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft, die darauf abzielt, die Bildungskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs im globalen Vergleich zu stärken und sicherzustellen, dass jede Schülerschaft die bestmögliche Ausbildung erhält.