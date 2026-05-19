In der Dokumentation über die Toten Hosen geht es um Campinos überraschende Tat, während die Band bei dem letzten Studioalbum ihre Karriere beendet. Campino hatte sich für seine _Re..._ Rente erhofft, doch die unerwartete Geburt eines Sohnes lässt ihn wieder spontan Autos über den Teppich schieben.

Campino hat in der Dokumentation 'Die Toten Hosen – Das letzte Album' verraten, dass er noch einmal Vater geworden ist. Mit dem Album 'Trink aus, wir müssen gehen!

' endet die Band nach 44 Jahren ihre Studiokarriere. Frank Campino, Sänger der Toten Hosen, war bei der Veranstaltung persönlich anwesend und sprach über seine unerwartete Vaterschaft. Das Album, das im Mittelpunkt der Dokumentation steht, erscheint am 29. Mai und ist gleichzeitig mit dem Bonusalbum 'Alles muss raus!

' zu erwerben. Die Toten Hosen beenden damit ihre Studiokarriere und werden vorerst auf der Bühne auftreten. Die Dokumentation über die Band wird am Samstag um 23:25 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Für die Teilnahme an sozialen Programmen oder Werbung hast du unsere Geschäftsbedingungen akzeptieren müssen.

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