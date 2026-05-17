Francesco Maisano's Heart Surgery Scandal Spreads to Italy, Switzerland Tightens Rules on Conflicts of Interest, USZ Confirms Ten New Internal Cases

The scandal surrounding former USZ clinic director Francesco Maisano has expanded to Italy, with the Milan hospital San Raffaele initiating an internal audit. Meanwhile, several Swiss hospitals have tightened their rules on conflicts of interest, and the USZ has confirmed ten new internal cases. Despite the severe allegations, Maisano remains in demand internationally, with a Swiss heart foundation listing him as a speaker for a London conference in the summer.

Der Herzchirurgie-Skandal um den früheren USZ -Klinikleiter Francesco Maisano weitet sich nach Italien aus. Das Mailänder Spital San Raffaele, wo Maisano heute als Chefarzt tätig ist, hat ein internes Audit eingeleitet.

In der Schweiz verschärfen mehrere Spitäler ihre Regeln zu Interessenkonflikten. Das USZ bestätigt zehn neue interne Fälle. Der Herzchirurgie-Skandal um den ehemaligen Klinikleiter des Universitätsspitals Zürich (USZ), Francesco Maisano, zieht in Italien Kreise. Wie die Generaldirektion für Soziales der Region Lombardei bestätigt, hat das Mailänder Spital San Raffaele ein internes Audit eingeleitet.

Zwar liegt derzeit keine formelle Anzeige gegen Maisano vor, die zuständige Gesundheitsbehörde will die Untersuchung jedoch eng begleiten. Maisano, heute Chefarzt am Spital San Raffaele, bricht derweil sein Schweigen. Im ersten Interview seit Bekanntwerden der Affäre weist er gegenüber der«In Zürich haben wir die Tür auch für die komplexesten Fälle offen gehalten. Gerade durch innovative Verfahren konnten wir die Risiken für diese Patienten begrenzen», sagt der Herzchirurg.

Er betont, eigens ans USZ geholt worden zu sein, um neuartige Methoden wie den Einsatz des sogenannten Cardiobands voranzutreiben. Dabei habe auch die Universität finanziell profitiert: «Die Universität erhielt einen Anteil an den Einnahmen aus meinen Kooperationen mit der Industrie. »Die nun in Mailand angeordnete Überprüfung umfasst laut Spital eine technische und administrative Analyse klinischer Protokolle, Dokumentationen und angewandter Verfahren. Maisano begrüsst die Untersuchung ausdrücklich.

Sie werde, so seine Überzeugung, «Klarheit schaffen», schreibt die Zeitung. Unterdessen zieht die Affäre in der Schweiz weitere Konsequenzen nach sich. Mehrere Spitäler verschärfen ihre Regeln zu Beteiligungen, Nebentätigkeiten und möglichen Interessenkonflikten von Ärzten. Das USZ bestätigte erstmals zusätzliche «kritische Interessenbindungen» sowie zehn neue interne Fälle, in denen das Spital intervenieren musste.

Trotz der schweren Vorwürfe bleibt Maisano international gefragt: Eine Zürcher Herzstiftung listet ihn laut der «NZZ am Sonntag» für einen Londoner Fachkongress im Sommer weiterhin als Redner und Sitzungsleiter





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