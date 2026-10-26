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France réforme l'éducation : Parcoursup remplacé, milliards pour les infrastructures

20min#50 in Switzerland
France réforme l'éducation : Parcoursup remplacé, milliards pour les infrastructures
Parcoursup · Rénovation Scolaire · Protestations Étudiants
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Le gouvernement français s'engage à remplacer la plateforme de candidature Parcoursup par un système plus transparent en 2028 et alloue d'importants fonds à la rénovation des lycées et des universités. Les protestations se poursuivent malgré ces annonces, exigeant des améliorations tangibles pour les conditions de vie et d'éducation.

La plateforme de candidature Parcoursup, source de nombreuses critiques, doit être remplacée à l'automne 2028, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. D'ici là, le système sera rendu plus transparent avec des motifs d'échec.

En réponse à la crise de l'infrastructure scolaire, le gouvernement prévoit 4 milliards d'euros de prêts bonifiés pour rénover les lycées et 1 milliard d'euros pour les universités d'ici 2029. Malgré ces promesses, les mouvements de protestation se poursuivent, appelant à des actions continues pour des conditions d'enseignement et de vie meilleures.

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