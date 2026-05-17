Four Personnel Escape Colliding Jets, Despite Crash Showing Four Parachutes in Air

Am Sunday in the US state of Idaho, there was a flight show accident in which two fighter jets collided during a show. The participants used the parachute to escape the crash.

Vier Personen konnten sich mit dem Schleudersitz aus den Jets retten. Im US-Bundesstaat Idaho ist es am Sonntag zu einem Flugshow-Unfall gekommen. Zwei Kampfjets sind während einer Show miteinander kollidiert.

Ersten Behördenangaben zufolge sehe es so aus, als hätten sich die Crewmitglieder retten können. Auf den Aufnahmen im Netz ist ebenfalls zu sehen, wie nach der Kollision vier Fallschirme in der Luft schweben. Wie die Zeitung 'The Idaho Statesman' schreibt, soll ein Speaker der Flugshow vor dem Publikum von 'vier intakten Fallschirmen' gesprochen haben.

'Die Besatzungen konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Sie befinden sich eine Meile südlich der Rauchwolke', so die Zeitung weiter. Die Fallschirme seien sicher gelandet





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