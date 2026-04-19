Fortschritte in Montreux: Demokratische Republik Kongo und M23 erzielen Einigung in Friedensgesprächen

Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo und die Rebellenallianz AFC/M23 haben in Montreux wichtige Vereinbarungen getroffen, darunter humanitären Zugang, Waffenstillstandsüberwachung und Gefangenenaustausch. Diese Fortschritte sind Teil des Doha-Friedensrahmens und zielen auf eine Deeskalation der Gewalt im rohstoffreichen Osten Kongos ab.

Bei diplomatischen Bemühungen in Montreux VD haben Vertreter der Regierung der Demokratischen Republik Kongo und die Rebellenallianz AFC/ M23 signifikante Durchbrüche erzielt. Die am Samstag veröffentlichte gemeinsame Erklärung unterstreicht die Einigung auf grundlegende Aspekte zur Linderung des humanitären Leids und zur Schaffung von Vertrauen. Konkret wurden Vereinbarungen zum humanitären Zugang getroffen, um sicherzustellen, dass Hilfe die notleidende Bevölkerung erreicht. Weiterhin wurde die Überwachung eines bestehenden Waffenstillstand s und die Freilassung von Gefangenen als zentrale Schritte zur Entschärfung des Konflikts beschlossen. Diese Einigungen sind ein Hoffnungsschimmer in einer Region, die seit Jahren von Gewalt und Instabilität geprägt ist.

Ein wesentlicher Bestandteil der getroffenen Vereinbarungen ist die Verpflichtung beider Konfliktparteien, das Völkerrecht zu respektieren. Dies beinhaltet die Zusicherung, Angriffe auf zivile Infrastruktur und lebenswichtige Güter zu unterlassen. Die Sicherheit von humanitären Helfern sowie der Schutz von Hilfsgütern vor Plünderung und Zweckentfremdung stehen dabei im Fokus. Die medizinische Versorgung von Verwundeten und Kranken wurde ebenfalls thematisiert und zugesichert. Um das Vertrauen zwischen den Konfliktparteien zu stärken und eine positive Dynamik zu fördern, wurde zudem die Freilassung von Gefangenen innerhalb einer Frist von zehn Tagen vereinbart. Parallel dazu unterzeichneten die Parteien ein Protokoll, das die genauen Modalitäten zur Überwachung des Waffenstillstands festlegt. Erste Verifikationsmissionen sollen bereits innerhalb der kommenden Woche starten, um die Einhaltung des Waffenstillstands zu überprüfen und zu dokumentieren.

Die Verhandlungen in Montreux vom 13. bis 17. April sind als ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung des Doha-Rahmens für ein Friedensabkommen zu verstehen. An diesen entscheidenden Gesprächen nahmen neben den direkten Konfliktparteien auch diplomatische Vertreter der Schweiz, Katars, der USA, Togos und der Kommission der Afrikanischen Union teil. Diese internationale Beteiligung unterstreicht die globale Bedeutung der Bemühungen, den anhaltenden Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu beenden. Die Region leidet unter der Präsenz von über hundert Milizen, die um die Kontrolle von reichen Rohstoffvorkommen kämpfen. Insbesondere die Rebellengruppe M23 hat grosse Teile der Provinzen Nord- und Süd-Kivu unter ihre Kontrolle gebracht. Die jüngste Eskalation Anfang 2025 führte zu tausenden Opfern und zur Vertreibung einer Million Menschen, nachdem die M23 die Provinzhauptstadt Goma eingenommen hatte. Berichte einer UN-Mission werfen der M23 schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, was die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung umso dringlicher macht. Die erzielten Fortschritte in Montreux sind somit ein wichtiger Schritt, um die humanitäre Krise zu lindern und einen Weg zu nachhaltigem Frieden zu ebnen.





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