Fortnite Spielerzahlen verdoppeln sich durch Piraten-Token Aktion

Epic Games löst mit dem seltenen Piraten-Token einen massiven Spieleranstieg aus. Die Chancen stehen bei 2000 zu 1, aber der potenzielle Gewinn motiviert Millionen.

Die Spielerzahlen im beliebten Battle-Royale-Spiel Fortnite sind durch eine spezielle In-Game-Aktion mit einem seltenen Piraten-Token in die Höhe geschossen. Epic Games hat dieses System eingeführt, um die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler massiv zu steigern und langjährige Nutzer zurückzugewinnen. Die Aussicht auf kostenlose kosmetische Items hat einen massiven Effekt auf die Community ausgelöst.

Seit der Woche vor dem 6. November suchen Millionen von Spielern aktiv nach diesem speziellen Truhen-Item. Der Fund des Tokens schaltet für einen Zeitraum von 14 Tagen einen exklusiven Shop frei. In diesem Zeitraum können Spieler Skins, Accessoires, Emotes und andere kosmetische Inhalte komplett gratis auswählen. Diese Gegenstände wären normalerweise nur mit der virtuellen Spielwährung V-Bucks erwerbbar.

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Details zur Token-Mechanik und Wertigkeit

Die Mechanik hinter dieser Aktion ist so gestaltet, dass der potenzielle materielle Wert für die Spieler extrem hoch ist. Da sich das Angebot im Shop täglich ändert, können sich die gesammelten Gegenstände bei regulären V-Bucks-Preisen auf mehrere tausend Franken summieren. Allerdings gibt es klare Einschränkungen: Angebote, für die echtes Geld erforderlich ist, Geschenke für andere Spieler sowie Fortschritte im Battle Pass sind von der Gratis-Aktion ausgeschlossen.

Die Aktion ist nur der erste Schritt einer längeren Strategie. Die 14 Tage Gratis-Shopping gelten als die erste Hälfte der Belohnung für den Fund des seltenen Items. Epic Games plant bereits für das Jahr 2027 eine zweite Aktivierung, die weitere 14 Tage Zugang zum kostenlosen Shop gewähren soll. Die erhaltenen Gegenstände verbleiben dauerhaft im Besitz der Spieler, was die Langzeitmotivation erhöht.

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Extrem unwahrscheinliche Gewinnchancen

Trotz der grossen Anreize bleibt der Zugang zum Shop extrem schwierig. Epic Games gibt keine offiziellen Angaben zur Drop-Rate des Tokens. In der Community kursieren jedoch Schätzungen, wonach der Piraten-Token nur in 0,05 Prozent der geoeffneten Truhen erscheint. Dies entspricht einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 2000.

Statistisch betrachtet ist selbst der intensive Versuch kaum lohnend. Wer sich die Mühe macht und tatsächlich 2000 Truhen im Spiel oeffnet, hat dennoch nur eine 67-prozentige Chance, den Token in mindestens einer dieser Truhen zu erhalten. Viele Experten in der Community bewerten dies eher als billige Glücksnummer als als qualitativ hochwertiges Event, um Spieler langfristig zu binden.

Massiver Anstieg der aktiven Nutzerbasis

Die hohen Hürden scheinen die Spieler jedoch nicht zu demotivieren. Ende Oktober lag die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler bei etwa 2,5 Millionen. Nachdem die Aktion am 6. November startete, schoss diese Zahl auf über 5,3 Millionen gleichzeitig aktiver Spieler in die Hoehe. Dies entspricht einer Steigerung von ueber 112 Prozent in sehr kurzer Zeit.

Neben der Token-Aktion tragen weitere Faktoren zu diesem Erfolg bei. Der Start der neuen Saison und die damit verbundenen Inhalte des Manga-Hits One Piece haben viele Spielerinnen und Spieler veranlasst, das Spiel wieder zu entdecken. Adrien Iseli berichtet als Journalist der 20-Minutes-App ueber diese Entwicklungen.