Forschende der Universität Freiburg entdecken zelleigenen Reinigungsmechanismus gegen Altersbedingte Netzhautschäden

Forschende der Universität Freiburg haben einen natürlichen Reinigungsmechanismus in Netzhautzellen untersucht, der mit zunehmendem Alter an Leistungsfähigkeit verliert. Durch einen Wirkstoff konnten sie das zelluläre Recycling wieder anregen und so Ablagerungen, Entzündungen und Zellschäden verringern. Ein Forschungsteam der Universität Freiburg hat einen zelleigenen Mechanismus identifiziert, der dem altersbedingten Sehverlust entgegenwirken kann. Die gezielte Aktivierung dieses Reinigungsprozesses verlangsamte in Experimenten die Schädigung der Netzhautzellen.

Forschende der Universität Freiburg haben einen natürlichen Reinigungsmechanismus in Netzhaut zellen untersucht, der mit zunehmendem Alter an Leistungsfähigkeit verliert. Durch einen Wirkstoff konnten sie das zelluläre Recycling wieder anregen und so Ablagerungen, Entzündungen und Zellschäden verringern.

Ein Forschungsteam der Universität Freiburg hat einen zelleigenen Mechanismus identifiziert, der dem altersbedingten Sehverlust entgegenwirken kann. Die gezielte Aktivierung dieses Reinigungsprozesses verlangsamte in Experimenten die Schädigung der Netzhautzellen





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