Formel 1: Martin Brundle fordert dringende Änderungen wegen neuer Motoren und 'intelligenter' Autos

Ex-F1-Pilot Martin Brundle kritisiert die neuen Motoren und 'intelligenten' Autos in der Formel 1. Er fordert die FIA auf, vor dem Miami-GP Änderungen vorzunehmen, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Die mangelnde Kontrolle der Fahrer über die Batterie-Leistungsabgabe und die daraus resultierenden Tempo-Unterschiede sind zentrale Kritikpunkte.

Die Formel 1 steht erneut im Kreuzfeuer der Kritik, während ihre Frühlingspause im April andauert. Besonders die neuen, energieeffizienten Motoren , die im Rahmen der jüngsten Reglementänderungen eingeführt wurden, stehen im Fokus der Diskussionen. Ex-Formel-1-Pilot und heute angesehener TV-Experte Martin Brundle erhebt nun eindringliche Forderungen nach Anpassungen, die seiner Meinung nach vor dem nächsten Rennen in Miami unbedingt vorgenommen werden müssen.

Brundle, der Le-Mans-Sieger, argumentiert, dass die FIA dringend handeln muss, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten und die Wettbewerbsfähigkeit der Rennen zu verbessern. Die Kernproblematik liegt in den enormen Tempo-Unterschieden, die durch das Zusammenspiel von Motorleistung und Batterie-Management entstehen. Diese Unterschiede können zu unvorhersehbaren Situationen führen, die das Überholen erschweren und das Unfallrisiko erhöhen. Brundle betont, dass die Fahrer bereits vor Jahren auf diese potenziellen Probleme hingewiesen haben, ihre Warnungen jedoch ungehört blieben. Er unterstreicht, dass die FIA nun die Verantwortung trägt, schnell und effektiv zu reagieren, um die Sicherheit auf der Strecke zu gewährleisten.\Ein weiteres kritisches Element, das Brundle anspricht, sind die sogenannten 'intelligenten' Autos der neuen Generation. Er zitiert Weltmeister Lando Norris, der in Japan die mangelnde Kontrolle der Fahrer über die Leistungsabgabe der Batterie kritisierte. Die Software in der Motor-Steuerungseinheit entscheidet über die Abgabe und Rückspeisung der Energie, was zu einem Verlust an direkter Kontrolle und potenziellen Überraschungen für die Fahrer führen kann. Brundle argumentiert, dass die Fahrer die volle Kontrolle über die Leistung ihres Fahrzeugs behalten müssen, um sicherheitsrelevante Entscheidungen treffen zu können. Er plädiert dafür, dass die Leistung proportional zu dem sein muss, was der Fahrer mit dem Gaspedal macht. Dies ist ein entscheidender Aspekt, da die Sicherheit der Fahrer oberste Priorität haben muss. Der ehemalige Formel-1-Star sieht in den 'intelligenten' Autos eine potenzielle Gefährdung und warnt vor den Risiken, die durch die eingeschränkte Kontrolle der Fahrer entstehen.\Brundle betont, dass die FIA nun handeln muss, um die Situation zu entschärfen. Er fordert konkrete Maßnahmen für das Rennen in Miami und argumentiert, dass die FIA auf die Forderungen der Fahrer eingehen muss. Er räumt jedoch ein, dass die aktuelle Situation durch die mangelnde Leistungsfähigkeit der Batterien verschärft wird. Die Probleme, die sich jetzt zeigen, waren bereits seit drei Jahren bekannt, und es wurde erwartet, dass sie auftreten würden. Brundle kritisiert die Verzögerung bei der Umsetzung von Lösungen und fordert, dass die FIA die Batterietechnologie verbessert oder alternative Lösungen in Betracht zieht. Die Sicherheit der Fahrer und die Wettbewerbsfähigkeit der Rennen dürfen nicht durch unzureichende Technologie gefährdet werden. Brundle appelliert an die Verantwortlichen, schnell und entschlossen zu handeln, um die Formel 1 für die Zukunft zu sichern. Er erinnert daran, dass die Fans eine faire und spannende Rennserie erwarten, die die Grenzen des Motorsports auslotet, dabei aber die Sicherheit der Fahrer stets gewährleistet





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Martin Brundle Motoren Batterie Sicherheit FIA Miami Technologie Rennsport Überholmanöver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swiss-Flugzeug wegen Geruch in Brüssel notgelandetEin Swiss-Flugzeug mit 168 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern musste wegen eines ungewöhnlichen Geruchs in der Bordküche in Brüssel notlanden. Die Passagiere wurden in Hotels untergebracht.

Read more »

Schweizer Recht: Lücken im Unfallversicherungsgesetz für Opfer sexueller GewaltEine Gesetzeslücke im Schweizer Unfallversicherungsgesetz (UVG) gefährdet Opfer sexueller Gewalt. Der Bundesrat plant Änderungen, um die Rechte der Betroffenen zu stärken.

Read more »

Martin Everts wird CEO des Basler Energieversorgers IWBMartin Everts wird neuer CEO des Energieversorgers Industrielle Werke Basel (IWB). Derzeit leitet er den Geschäftsbereich 'Energie und Mobilität' beim Autoimporteur Amag. Er tritt die neue Position Anfang Oktober 2026 an, wie die IWB am Dienstag mitteilten.

Read more »

Tritt Max Verstappen zurück? F1-Experte warnt: «Keine leere Drohung»Max Verstappen hat keine Lust auf die aktuelle Formel 1 – und sagt das auch offen. Droht ein Rücktritt des F1-Stars? TV-Kommentator David Croft warnt davor.

Read more »

Martin Schlup verlässt den Berner Grossrat: Rückblick auf 16 JahreMartin Schlup, ehemaliger Grossrat der SVP, zieht Bilanz über seine 16-jährige Amtszeit. Er spricht über Herausforderungen, Niederlagen und sein Engagement für die Waldwirtschaft. Digiflux bleibt ein Ärgernis.

Read more »

Kosovo-Einsatz: Martin Pfister im InterviewDer Verteidigungsminister verteidigt den Einsatz von Schweizer Truppen auf dem Balkan. Und er sagt, wie die Armee davon profitiert.

Read more »