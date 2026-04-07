Forenswiss: Frühwarnsystem identifiziert Betrugsversuche im Zahlungsverkehr

Das Schweizer Start-up Forenswiss bietet Banken einen Echtzeit-Informationsdienst, der Betrugsversuche im Zahlungsverkehr frühzeitig erkennt. Durch die Analyse von Informationen aus Betrugsnetzwerken und den Einsatz von künstlicher Intelligenz liefert Forenswiss konkrete Hinweise auf verdächtige Aktivitäten, um Finanzinstitute im Kampf gegen Online-Betrug zu unterstützen.

Das Schweizer Start-up Forenswiss bietet Banken ein innovatives Frühwarnsystem zur Erkennung von Betrug sversuchen im Zahlungsverkehr . Angesichts der zunehmend raffinierten Betrug smaschen und der raschen, grenzübergreifenden Geldbewegungen im digitalen Zeitalter stehen Finanzinstitute vor enormen Herausforderungen. Traditionelle Sicherheit ssysteme erfassen oft nur Vorgänge innerhalb der eigenen Mauern, während entscheidende Hinweise auf Betrug saktivitäten außerhalb dieser Systeme liegen.

Forenswiss schließt diese Lücke, indem es Informationen aus Betrugsnetzwerken sammelt und analysiert, um verdächtige Transaktionen bereits vor der Zahlungsabwicklung aufzudecken. Das Unternehmen sieht seinen Dienst als Ergänzung zu den bankeigenen Sicherheitssystemen und verspricht, Banken einen entscheidenden Vorsprung im Kampf gegen Finanzkriminalität zu verschaffen.\Forenswiss wurde aus einem Forschungsprojekt heraus entwickelt, in dem das Gründungsteam jahrelang die Mechanismen von Online-Betrug, Täuschungsstrategien und die Verhaltensdynamik von Cyberkriminellen untersuchte. Aus dieser Expertise entstand die Erkenntnis, dass Banken zwar Transaktionen innerhalb ihrer Systeme gut überwachen, das Vorfeld der Betrugsökonomie jedoch oft nur indirekt beobachten können. Das Unternehmen nutzt generative KI, um in kontrollierten Umgebungen mit Betrügern zu interagieren. Dies ermöglicht es, Betrugsmaschen zu beobachten und wertvolle Informationen aus erster Hand zu gewinnen, ohne dabei reale Kundendaten zu gefährden oder bereits Zahlungen auszulösen. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung konkreter, verwertbarer Hinweise, die Banken in ihrem Tagesgeschäft unterstützen. Anstatt allgemeiner Warnungen bietet Forenswiss Informationen zu auffälligen Empfängerkonten, bekannten Geldkurier-Konten und wiederkehrenden Betrugsmustern, die in Echtzeit als Datenfeed bereitgestellt werden. Diese Informationen ermöglichen es Banken, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und präventiv zu handeln.\Die von Forenswiss gelieferten Informationen werden in Echtzeit als Datenfeed bereitgestellt und können in die bestehenden Banksysteme automatisiert integriert werden. Dies ermöglicht eine frühzeitige Überwachung von Konten und Empfängern, die in Betrugsketten auftauchen, bevor Gelder verschwinden. Der Ansatz von Forenswiss ist von besonderer Bedeutung, da im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr oft jede Minute zählt. Durch die Bereitstellung von Informationen aus erster Hand, die aus Interaktionen mit Betrügern gewonnen werden, und die Nutzung von KI zur Analyse von Betrugsmaschen, bietet Forenswiss einen wertvollen Mehrwert für Finanzinstitute. Olivier Beaudet-Labrecque, CEO von Forenswiss, betont, dass die globale Finanzindustrie jedes Jahr Verluste von über einer Billion US-Dollar durch Betrug erleidet, wobei diese Zahl mit zweistelliger Rate wächst. Neben finanziellen Schäden verursachen Betrugsfälle auch hohen operativen Aufwand für Banken. Forenswiss trägt dazu bei, diesen Aufwand zu reduzieren und das Vertrauen der Kunden in die Sicherheit ihrer Finanztransaktionen zu stärken





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