Ford verhandelt mit der US-Regierung über Militäraufträge

Der US-Autobauer Ford bestätigt erste Gespräche mit der Regierung über Verteidigungsprojekte. Ziel ist die Stärkung der Rüstungsproduktion und die Nutzung von Produktionskapazitäten.

Der amerikanische Automobilkonzern Ford steht in Verhandlungen mit der US-Regierung über mögliche Militäraufträge . Wie Konzernchef Jim Farley in einer Telefonkonferenz mit Analysten mitteilte, befinden sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium und betreffen mehrere Projekte mit Verteidigungsbezug.

Bereits in den vergangenen Wochen war bekannt geworden, dass die US-Regierung plant, amerikanische Autobauer stärker in die Rüstungsproduktion einzubinden. Ford bestätigt nun erstmals, dass konkrete Gespräche geführt werden. Das Pentagon strebt eine engere Zusammenarbeit mit Automobilherstellern wie Ford an, um deren Produktionskapazitäten und Fachkräfte für die Aufrüstung zu nutzen. Ein zentrales Ziel ist es, die Munitionslager wieder aufzufüllen, die durch die langjährige Unterstützung der Ukraine und den Konflikt mit dem Iran stark reduziert wurden.

Farley betonte zudem, dass Ford als großer Kunde die Verlagerung von Zulieferern für kritische Komponenten wie Chips und Batterien in die USA fördern wolle. Dies sei auf kurze Sicht möglicherweise der größte Beitrag, den der Konzern zur Stärkung der US-Wirtschaft leisten könne. Im letzten Quartal profitierte Ford von einem erhöhten Absatz größerer und teurerer Fahrzeuge, was zu einem Umsatzanstieg von sechs Prozent auf 43,3 Milliarden US-Dollar führte.

Der Konzern sieht sich damit gut positioniert, um auch künftig eine wichtige Rolle in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA zu spielen. Die Zusammenarbeit mit der Regierung könnte langfristig zu einer stärkeren Integration der Automobilindustrie in die Verteidigungswirtschaft führen, was sowohl wirtschaftliche als auch strategische Vorteile mit sich bringt





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