Die Fondation Beyeler präsentiert die Retrospektive Ruth Asawa zum 100. Geburtstag und die umfangreichste Ausstellung Constellations - ein Kulturevent mit Rabatten, Workshops und Live‑Entertainment.

Die Fondation Beyeler öffnet am 15. November 2026 ihre Türen für zwei bedeutende Ausstellungen: die in Ehren gerichtete Retrospektive der US‑Künstlerin Ruth Asawa und die bisher größte Präsentation der Fondation‑Sammlung, Constellations. Unterstützt wird das Programm durch zeitgemäße Artist Talks, ein Open Studio und das Freiluft‑Event YOUNG CELEBRATION, das speziell jugendliche Besucher anspricht.

Jubiläumsretrospektive Ruth Asawa: 200 Werke aus sechs Jahrzehnten

Am 15. November um 10 Uhr startet die Retrospektive "Ruth Asawa" auf Darbietung der Fondation Beyeler in Kooperation mit dem San Francisco Museum of Modern Art und der Museum of Modern Art in New York. Die Bespielung umfasst mehr als 200 Kunstwerke, die die vielseitige Schaffung der Künstlerin mit japanischen Wurzeln dokumentieren. Es werden Form, Material und Raum aus neuem Blickwinkel untersucht und dem Besucher angeboten, die Installation "My Room is Another Fish Bowl" von Philippe Parreno zu erleben.

Also read Spektakuläres Foto zeigt Teamarbeit bei der Polizei: Helikopter schwebt über Einweiser

Constellations: Eine Panorama‑Ausstellung der Kunstgeschichte

Con. In der Ausstellung "Constellations" werden bedeutende Kunstwerke aus dem 19., 20. und 21. Jahrhundert aufeinander abgestimmt. Besucher können neue verbindliche Beziehungen zwischen den Werken entdecken und durch Detunen über die Vergangenheit der Sammlung eine Atmosphäre der Bewunderung und Erkenntnis spüren.

YOUNG CELEBRATION: Mehr für Jugendliche und Familien

Gegen 10 bis 18 Uhr am selben Tag lädt die Fondation Beyeler Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien zu einem Tag voller Aktivitäten ein. Das Programm umfasst Live‑Musik, Handpan‑Konzerte, ein lustiges Fotoshooting, Ping‑Pong und kreative Workshops, in denen die Besucher durch Falten, Folten, Drucken und Schneiden Techniken erlernen können. Das Atelier der Kunstvermittlung bietet dabei Materialien für alle Altersgruppen.

Advertisement

Vergünstigte Einlass- und Transportoptionen für Besucher

Im November gilt ein 10 %‑Rabatt auf den Eintritt ins gesamte Museum für alle, die die Retrospektive besuchen. Zusätzlich kann der öffentliche Verkehr für die An- und Rückreise um bis zu 50 % reduziert werden, um die Teilnahme für Menschen aus der Region zu erleichtern.

Folgen für die künstlerische Community und zukünftige Programme

Mit der Veröffentlichung der Retrospektive und der umfangreichen Constellations‑Ausstellung positioniert sich die Fondation Beyeler erneut als bedeutende Plattform für zeitgenössische und historische Kunst. Die Jugendprogramme erhöhen die Reichweite unter jungen Kunstinteressierten und sollen die Besucherbindung langfristig stärken. Zukünftige Veranstaltungen werden voraussichtlich an aktuelle Kunstbewegungen angepasst und zusätzliche digitale Komponenten enthalten.>