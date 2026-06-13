Folarin Balogun: Der Helden für die USA

Folarin Balogun, der Stürmer der AS Monaco, hat sich als Helden für die USA erwiesen, indem er beim 4:1-Sieg gegen Paraguay doppelt ins Tor getroffen hat. Der 24-Jährige hat in der ersten Halbzeit drei Tore erzielt und damit die USA auf die beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft gebracht.

Folarin Balogun , der Stürmer der AS Monaco, hat sich als Helden für die USA erwiesen, indem er beim 4:1-Sieg gegen Paraguay doppelt ins Tor getroffen hat.

Der 24-Jährige hat in der ersten Halbzeit drei Tore erzielt und damit die USA auf die beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft gebracht. Balogun hat in seiner Karriere bereits 28 Länderspiele für die USA bestritten und hat nun den Titel als sein großes Ziel bei dieser WM gesetzt. Er erinnerte sich an die Worte seines Trainers Mauricio Pochettino, der oft gesagt hat: Warum nicht wir? Wir müssen daran glauben.

Wenn du nicht an dich glaubst, schaffst du gar nichts. Balogun war noch im Bauch seiner Mutter Florence, als sie 2001 im siebten Monat schwanger für einen Kurz-Trip nach New York reiste. Nur die Rückreise verlief nicht wie geplant, da die Fluggesellschaft sie wegen der Größe ihres Bauches nicht fliegen lassen wollte. So kam es, dass Folarin schließlich in Brooklyn und nicht in London geboren wurde und die ersten Monate seines Lebens dort in der Zweizimmerwohnung von Florences Schwägerin verbrachte.

Mit einem US-Pass für das Baby in der Tasche. Balogun konnte sich bei den Gunners nicht durchsetzen, via Middlesbrough und Stade Reims landete er 2023 bei der AS Monaco. Im gleichen Jahr feierte er sein Debüt für die US-Nationalmannschaft, für die er inzwischen 28 Länderspiele (11 Tore) bestritten hat. Und nun unter den Augen von Tom Cruise und David Beckham vor offiziell 70'492 Zuschauern zum Matchwinner avancierte





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