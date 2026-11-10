Fokker F27 weicht fünf Pilatus PC-7 als Ausbildungsobjekt in Eindhoven

Die Fokker F27 wird in Eindhoven als Ausbildungsobjekt durch fünf Pilatus PC-7 ersetzt. Angehende Flugzeugtechniker der niederländischen Luftwaffe lernen künftig an den Turboprop-Trainern.

Die Fokker F27 der niederländischen Luftwaffe steht vor dem Ende ihrer ungewöhnlichen Laufbahn als Ausbildungsobjekt. Seit 2006 lernen angehende Flugzeugtechnikerinnen und -techniker am Luftwaffenstützpunkt Eindhoven an dem 1962 gebauten Turbopropflugzeug mit dem Kennzeichen C-8 ihr Handwerk.

Die Fokker F27 war trotz ihres Alters von mehr als sechs Jahrzehnten bis heute auf dem Stützpunkt im Einsatz, allerdings nicht mehr fliegerisch. Sie dient seit 2006 als Ausbildungsobjekt am Boden, weshalb keine Pilotinnen und Piloten mehr mit ihr fliegen. Nun übernehmen fünf Pilatus PC-7 diese Aufgabe.

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Pilatus PC-7 als neues Ausbildungsflugzeug in Eindhoven

Der Pilatus PC-7 ersetzt die Fokker F27 als Lehrobjekt, weil er technisch vielseitig ist und sich auch am Boden gut für die Ausbildung eignet. Die Luftwaffe setzt damit auf einen Turboprop-Trainer, der sich für praktische Wartungsarbeiten anbietet.

Die robuste Konstruktion und die vergleichsweise wirtschaftliche Turboproptechnik haben den Pilatus PC-7 seit Jahrzehnten zu einem verbreiteten Flugzeug bei Luftstreitkräften weltweit gemacht. Gerade diese technische Vielseitigkeit macht ihn auch als Ausbildungsobjekt am Boden interessant.

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Angehende Flugzeugtechnikfachleute können an den Maschinen verschiedene Komponenten, Systeme und Wartungsabläufe kennenlernen. Dafür müssen die Propellerflugzeuge nicht mehr flugtüchtig sein.

Der PC-7 verfügt über ein Tandemcockpit, in dem Flugschülerinnen und Flugschüler sowie Lehrende hintereinander sitzen. Angetrieben wird der Turboprop-Trainer von einem PT6A-25A-Triebwerk des kanadischen Herstellers Pratt & Whitney Canada mit rund 550 PS. Hinzu kommt ein einziehbares Bugradfahrwerk.

Mit einer Länge von knapp 9,8 Metern und einer Spannweite von 10,4 Metern ist der PC-7 vergleichsweise kompakt. Je nach Ausführung erreicht der Trainer eine Höchstgeschwindigkeit von 555 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von etwa 1460 Kilometern.

Koninklijke Luchtmacht betreibt fünf Leerdocks für Technikausbildung

Die Koninklijke Luchtmacht betreibt insgesamt fünf sogenannte Leerdocks, in denen angehende Flugzeugtechnikerinnen und -techniker an ausgemusterten Militärflugzeugen arbeiten können. Diese Standorte bilden das Rückgrat der praktischen Technikausbildung der niederländischen Luftwaffe.

In Volkel und Leeuwarden stehen dafür General Dynamics F-16 zur Verfügung. In Gilze-Rijen werden Hubschrauber für die technische Ausbildung genutzt. Eindhoven erhält mit den fünf Pilatus PC-7 nun ebenfalls eine neue Ausbildungsgrundlage.

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Mit fünf Turboprops können künftig mehrere Studentengruppen gleichzeitig praktische Wartungsarbeiten durchführen. Dadurch lassen sich die Ausbildungskapazitäten am Stützpunkt Eindhoven erweitern, ohne dass die Maschinen fliegen müssen.

Umstellung in Etappen bis Mitte 2027 geplant

Die Umstellung auf die Pilatus PC-7 erfolgt in Etappen, wobei die übrigen vier Maschinen voraussichtlich Mitte 2027 von Woensdrecht nach Eindhoven verlegt werden. Der erste Schweizer Flieger ist bereits in Eindhoven eingetroffen.

Für den Stützpunkt bedeutet das eine schrittweise Übergabe der Ausbildungsaufgaben. Die Fokker F27 mit dem Kennzeichen C-8 soll neu lackiert werden und anschließend als historisches Ausstellungsflugzeug einen prominenten Platz am Haupteingang des Stützpunkts erhalten.

Damit endet die Rolle der Fokker F27 als Studienobjekt in der Praxis, ihre Geschichte bei der niederländischen Luftwaffe bleibt jedoch sichtbar. Viele Piloten und Luftfahrtfans haben das Flugzeug über eine Generation hinweg ins Herz geschlossen.