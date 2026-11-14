Fodors No-List 2027: Acht Reiseziele unter Massentourismus-Druck

Fodors hat 2027 acht Destinationen auf die No-List gesetzt. Von Amden bis Kyoto leiden Orte unter Überfüllung, steigenden Mieten und Umweltzerstörung durch den Massentourismus.

Der US-Reiseführer Fodors hat seine jährliche No-List für 2027 veröffentlicht und acht Reiseziele identifiziert, die stark unter den Folgen des Massentourismus leiden. In diesen Regionen führen die hohen Besucherzahlen zu erheblichen Umweltproblemen, einem Anstieg der Mietpreise und einer überlasteten Infrastruktur. Die Liste dient dazu, auf negative Entwicklungen aufmerksam zu machen und Reisende zu einem verantwortungsbewussteren Verhalten anzuregen.

Phänomene wie vollgestopfte Parkplätze, angesammelter Abfall und mangelnde Rücksichtnahme auf Privatgrundstücke sind dabei nicht auf große Metropolen beschränkt. Selbst kleinere Orte wie Amden im Kanton St. Gallen in der Schweiz zeigen bereits ähnliche Symptome. Anwohner dort klagen über den steigenden Druck durch Touristen und fordern mit einer Petition eine Reduzierung der Besucherkontingente.

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Gründe für die negative Entwicklung der Destinationen

Was ursprünglich oft als unberührter Geheimtipp galt, verwandelt sich durch soziale Medien und günstigere Reisemöglichkeiten schnell zu einem überlaufenen Urlaubsziel. Die wachsende Beliebtheit bestimmter Regionen lockt immer mehr Menschen an dieselben Orte, was vor Ort zu sichtbaren Problemen führt. Überfüllte Straßen und Strände, steigende Lebenshaltungskosten und zunehmende Müllprobleme belasten die lokalen Gemeinschaften.

Neben den offensichtlichen physischen Folgen wie Lärmbelästigung und Verschmutzung leiden auch die einheimische Bevölkerung und die natürliche Umwelt unter der Situation. Die Verdrängung der lokalen Bewohner und massive Eingriffe in die Landschaft werden von Fodors als zentrale Kritikpunkte benannt. Der Reiseführer warnt davor, dass unkontrolliertes Wachstum langfristig die Attraktivität dieser Destinationen zerstören könnte.

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Kritik an der Albanischen Riviera und der Amalfiküste

Eines der prominenten Beispiele auf der No-List ist die Albanische Riviera. Lange galt die Küste mit ihrem türkisblauen Wasser und den vergleichsweise günstigen Preisen als Geheimtipp. Heute leiden Orte wie Ksamil, Himara und Dhermi in den Sommermonaten massiv unter dem Besucheransturm. Der zunehmende Hotelbau belastet die Natur und die einheimische Bevölkerung zusätzlich, während Müllprobleme die Infrastruktur überfordern.

Auch die italienische Amalfiküste gehört seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen des Landes, bringt die Region jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Auf der berühmten Küstenstraße Amalfitana kommt es regelmäßig zu schweren Staus. Die Strände und Unterkünfte sind stark ausgelastet, was zu hohen Mieten und Umweltschäden führt. Die Wiedereröffnung des Flughafens Salerno im Jahr 2024 und dessen geplante Ausbauarbeiten im Jahr 2026 haben den touristischen Druck auf die Region zusätzlich verstärkt.

Umweltrisiken und politische Spannungen in Europa

Die Insel Korsika steht ebenfalls auf der negativen Liste, wobei hier nicht nur der überfüllte Tourismus, sondern auch die politische Situation eine Rolle spielt. Korsische Separatisten fordern die Unabhängigkeit der Insel und rufen Touristen auf, während ihres politischen Kampfes auf Besuche zu verzichten. Der Unmut gegenüber Urlaubern hängt mit dem großen Besucherandrang zusammen, dem die französische Mittelmeerinsel insbesondere im Sommer kaum gewachsen ist.

Auf der griechischen Insel Mykonos wird ein Großteil des Mülls dem Tourismus zugeschrieben. Die Verbrennung dieser Abfälle beeinträchtigt die Luftqualität erheblich. Gleichzeitig versiegeln neue Bauprojekte Grünflächen, was das Risiko von Überschwemmungen erhöht. Die zunehmende Wasserknappheit stellt weitere große Herausforderungen für die Insel dar und zeigt die Grenzen der lokalen Kapazitäten auf.

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Veränderungen in Edinburgh und Kyoto

In der schottischen Hauptstadt Edinburgh ziehen die historische Altstadt und die Royal Mile zahlreiche Besucher an. Geschäfte für den täglichen Bedarf weichen zunehmend Souvenirläden. Die Nutzung vieler Immobilien als Ferienwohnungen verschärft die ohnehin angespannte Wohnraumsituation weiter. Besonders im August, wenn das Edinburgh Festival Fringe zahlreiche Gäste in die Stadt lockt, ist die Belastung für die Infrastruktur am höchsten.

Japanisches Kulturerbe steht ebenfalls unter Druck: Kyoto zählt zu den beliebtesten Reisezielen des Landes. Der Tourismusboom sorgt dafür, dass sich die Besucherströme auf wenige bekannte Sehenswürdigkeiten konzentrieren. Dazu gehören der Tempel Kiyomizu-dera, das historische Viertel Gion und der Fushimi-Inari-Schrein. Da einige dieser Attraktionen mitten in Wohngebieten liegen, spüren die Anwohner die Folgen der Menschenmassen direkt.

Soziale Auswirkungen in der Tierwelt-Region Ngorongoro

Auch im tansanischen Ngorongoro-Gebiet steht nicht nur der Umgang mit dem Tourismus im Mittelpunkt der Kritik, sondern auch die Situation der Massai. Ihnen wurde zunächst zugesichert, gemeinsam mit den Wildtieren in dem Schutzgebiet leben zu können. Das Gebiet beherbergt rund 25.000 große Wildtiere und ist ein zentraler Anziehungspunkt für Safaris.

Inzwischen werden Umsiedlungen mit dem eigenen Schutz der Gemeinschaft begründet. Laut dem Menschenrechtsanwalt Joseph Oleshangay werden die Menschen verdrängt, während neue Safari-Lodges entstehen und wirtschaftlich vom Tourismus profitieren. Dies unterstreicht die komplexe soziale Dimension der Probleme, die mit dem massenhaften Tourismus einhergehen und weit über rein ökologische Fragen hinausreichen.