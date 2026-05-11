FNVH-Forschung: Digitales Training verbessert Velofahrverhalten

Ein digitales Training verbessert das Verhalten auf dem Velo und vermittelt entscheidende Fahrkompetenzen für eine sichere und selbstbewusste Teilnahme am Strestrsche, wie z.B. der Umgang mit toten Winkeln, Vortrittssituationen und Kreisverkehren.

Ein digitales Training verbessert das Verhalten auf dem Velo. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW zum Velotraining 'Level Up Your Ride' zeigt, dass Personen, die ein Online-Training absolvieren, in bestimmten Verkehrssituationen sicherer fahren.

Am Ende des Trainings wurden 11 000 Personen befragt, die das Online-Training abgeschlossen hatten und ihr Fahrverhalten in realen Verkehrssituationen analysiert. Das Training verbessert das Verhalten auf dem Velo, wie z. B. im Kreiselfahren und beim Schulterblick. Im Kreisel fahren 85% der Teilnehmenden in der Mitte, und 57% verwenden einen Schulterblick.

In den nächsten Jahren wird ein weitererOnline-Training durchgeführt, um den Einfluss des Trainings in Bezug auf die vergangenen fünf Jahre zu untersuchen. Das Training wurde finanziert durch den Fonds für Verkehrssicherheit und die Stiftung für Prävention der AXA. Es umfasst vier Sprachen und wird von Dreipol als Designteam und Webrepublic als Kommunikationsagentur realisiert





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