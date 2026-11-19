Das populäre Flusspferd Fiona im Cincinnati Zoo verstarb nach dem Verschlucken einer Strickmütze. Der Zoo und die Stadt trauern um den weltweiten Star.

Das bekannte Flusspferd Fiona ist im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio verstorben. Die Tierparkverwaltung gab am Donnerstag bekannt, dass das weibliche Tier tot aufgefunden wurde, nachdem es eine Strickmütze verschluckt hatte. Trotz intensiver medizinischer Bemühungen konnte der Notfall nicht abgewendet werden.

Vorfall mit der Strickmütze

Fiona hatte die Strickmütze vor mehr als einer Woche unbeabsichtigt verschluckt. Der Vorfall entstand durch eine Kette unglücklicher Zufälle, als ein Besucher das Kleidungsstück in die Luft warf. Ein Deckenventilator im Gehege fing die Mütze auf und schleuderte sie durch eine kleine Öffnung in den Bereich, in dem sich das Flusspferd aufhielt. Damit begann eine medizinische Krise, die das Leben des beliebten Tiers bedrohte.

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Medizinische Maßnahmen im Zoo

Die Tierärzte und Tierpfleger des Cincinnati Zoo versuchten verzweifelt, der Situation Herr zu werden. Sie setzten Fiona unter anderem auf eine Vibrationsplatte, die sie sich von einem Pferdehof liehen, um die Verdauung anzuregen. Das Ziel war, dass Fiona die Mütze auf natürlichem Weg wieder ausscheidet. Zusätzlich wurden mehrere Untersuchungen unter Narkose durchgeführt, darunter eine Darmspiegelung und ein Ultraschall.

Die Ultraschalluntersuchung zeigte, dass sich Teile ihres Darms zusammengezogen hatten. Das Team überwachte Fiona rund um die Uhr, versorgte sie mit Flüssigkeit und bot ihr ihr Lieblingsfutter an. Auch der Duft von Kaffee, den Fiona sehr mochte, wurde zur Beruhigung eingesetzt. Michelle Curley, die Sprecherin des Zoos, betonte, dass das Team alles menschlich Mögliche versuchte.

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Komplexität des Verdauungssystems

Experten rieten von einer Operation ab, da dies als zu riskant eingestuft wurde. Jack Kottwitz, ein Veterinärprofessor der Universität Michigan, erklärte, dass es extrem schwierig ist, einen Fremdkörper im Verdauungssystem eines Flusspferdes zu lokalisieren. Flusspferde besitzen einen Magen mit mehreren Kammern zur Pflanzenverdauung.

Kottwitz erläuterte in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP, dass zwischen den Magenkammern, Gewebefalten, Flüssigkeiten und verdautem Futter ein Gegenstand wie eine Strickmütze leicht übersehen wird. Selbst mit einem Endoskop wäre es sehr schwer gewesen, die Mütze sicher aus den Magenkammern zu entfernen. Diese medizinischen Realitäten machten jede invasive Maßnahme unwirtschaftlich.

Trauer um einen weltweiten Star

Fiona war seit ihrer Geburt im Januar 2017 eine weltweite Attraktion. Sie kam sechs Wochen zu früh zur Welt und wog bei der Geburt nur 13,2 Kilogramm. Anfänglich konnte sie nicht selbstständig stehen. Ihr Kampf ums Überleben erregte weltweit Aufmerksamkeit und ihre Entwicklung wurde im Internet von Millionen verfolgt. Bücher wurden über sie veröffentlicht.

Aftab Pureval, der Bürgermeister von Cincinnati, drückte seine tiefe Erschütterung in sozialen Medien aus. Er betonte, dass Fiona ein Symbol für Durchhaltevermögen und Freude in der Stadt war. Sie habe so vielen Menschen, von Kindern bis zu Besuchern aus aller Welt, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Der Zoo trauert nun um eine seiner größten Attraktionen.