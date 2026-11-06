Flüssigkeitsregeln ab Zürich: Neue CT-Scanner in Zürich, Berlin und Barcelona

Reisende ab Zürich beachten unterschiedliche Regeln: Zürich und Berlin erlauben bis zu zwei Liter, während andere Flughäfen bei den alten 100 Millilitern bleiben.

Seit dem 6. November 2006 gelten europaweit strenge Vorschriften für Flüssigkeiten im Handgepäck, die auf vereitelte Terroranschläge in Großbritannien zurückgehen. Mit dem Sommer 2026 ändert sich die Lage fundamental an wichtigen Drehkreuzen wie dem Flughafen Zürich. Dort ermöglichen moderne CT-Scanner nun die Mitnahme von Flüssigkeiten in Behältern mit einem Fassungsvermögen von bis zu zwei Litern. Gleichzeitig müssen Reisende elektronische Geräte nicht mehr separat aus dem Gepäck herausnehmen.

Zürich und Berlin hebeln 100-Milliliter-Grenze aus

Am Flughafen Zürich dürfen Passagiere seit Sommer 2026 deutlich mehr Flüssigkeiten transportieren, da die neuen CT-Scanner eine höhere Sicherheitsstandard gewährleisten. Die Geräte können ungeöffnet im Handgepäck verbleiben, was den Durchlauf an der Sicherheitskontrolle beschleunigt. Der Flughafen Berlin Brandenburg hat ebenfalls modernisierte Kontrollbereiche eingerichtet. In den Terminalbereichen 1 und 2 sowie speziell in den Kontrollbereichen 1 und 5 sind die neuen Scanner im Einsatz. Reisende, die diese Bereiche nutzen, profitieren von denselben Erleichterungen wie in der Schweiz.

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Die Situation ist jedoch an anderen deutschen Standorten komplexer. Am Flughafen Düsseldorf wurde zwar die technische Infrastruktur für CT-Scanner aktualisiert, die geltenden Vorschriften für Reisende haben sich jedoch nicht geändert. Dort gilt weiterhin das klassische Verbot von größeren Flüssigkeitsbehältern. Passagiere müssen ihre Flüssigkeiten nach wie vor in einen transparenten, wiederverschließbaren Ein-Liter-Beutel füllen. Dieser Beutel muss bei der Kontrolle separat vorgezeigt werden. Die Diskrepanz zwischen technischer Möglichkeit und regulatorischer Praxis führt hier zu einer Unschärfe in der Anwendung.

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Heterogene Sicherheitsstandards in Amsterdam und Athen

Während Amsterdam über eine hochmoderne technische Ausstattung verfügt, bleiben die praktischen Bestimmungen für Passagiere unverändert. Die 100-Milliliter-Grenze pro Behälter gilt weiterhin strikt. Flüssigkeiten müssen in den vorgeschriebenen Ein-Liter-Beutel verpackt sein. Allerdings dürfen Laptops und Tablets dank der Scanner-Technologie im Handgepäck verbleiben. Trinkflaschen müssen vor der Kontrolle weiterhin leer sein. In der griechischen Hauptstadt Athen gelten dieselben strengen Regeln wie in Amsterdam. Reisende müssen Flüssigkeiten auf 100 Milliliter begrenzen und elektronische Geräte auspacken. Für die Zukunft plant Athen jedoch eine Anpassung. Anfang 2027 sollen neue Sicherheitsscanner installiert werden, die möglicherweise die Freigabe größerer Behälter ermöglichen.

Unterschiedliche Regelungen in Barcelona, Antalya und Genf

Am Flughafen Barcelona-El Prat bleibt die 100-Milliliter-Grenze für den regulären Durchgang bestehen. Die Flughafenbetreiberin Aena weist Passagiere an, Flüssigkeiten und größere elektronische Geräte aus dem Handgepäck zu nehmen. Eine Ausnahme bildet der Fast-Track-Bereich. Dort dürfen Flüssigkeiten, Aerosole, Gele und elektronische Geräte im Gepäck verbleiben. Die Wahl der Kontrollspur bestimmt also maßgeblich den Gepäckinhalt. In Antalya gelten weiterhin die klassischen Sicherheitsvorschriften ohne technologische Ausnahmen. Ein Liter Beutel und 100 Milliliter pro Flasche sind verbindlich. Zudem passieren Reisende in der Türkei oft zwei Sicherheitskontrollen. Der Flughafen Genf hält grundsätzlich an der Maximalmenge von 100 Millilitern pro Behälter fest. Lediglich in der modernisierten Priority Lane sind elektronische Geräte im Gepäck erlaubt. Die Flüssigkeitsgrenze bleibt jedoch auch hier bestehen.