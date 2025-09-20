Flugzeugabsturz im Zugersee: Unglücksmaschine geborgen, Ermittlungen laufen

Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz im Zugersee wurde das Wrack geborgen. Die Staatsanwaltschaft Zug untersucht in Zusammenarbeit mit der SUST und der Polizei die Unglücksursache. Eine 60-jährige Passagierin starb, der Pilot blieb unverletzt.

Nach dem tragischen Flugzeugabsturz vom Freitag, der sich im Zugersee ereignete, ist die Unglücksmaschine nun erfolgreich geborgen worden. Die traurigen Ereignisse begannen am Freitagnachmittag, als das Kleinflugzeug aus bisher ungeklärten Gründen abstürzte. Bei diesem verheerenden Absturz verlor eine 60-jährige Passagierin ihr Leben, während der 49-jährige Pilot auf wundersame Weise unverletzt blieb. Unmittelbar nach dem Unglück wurden umfangreiche Bergung smaßnahmen eingeleitet.

Am Freitagabend gelang es den Einsatzkräften, sowohl die Leiche der Passagierin zu bergen als auch das abgestürzte Kleinflugzeug vom Grund des Zugersees zu heben. Das Flugzeug war nach dem Absturz auf eine Tiefe von etwa zehn Metern abgesunken, was die Bergung zu einer anspruchsvollen Aufgabe machte. Die Präzision und Professionalität der beteiligten Teams waren entscheidend für den erfolgreichen Abschluss der Bergungsarbeiten.\Die aufwendige Bergungsaktion wurde von einem erfahrenen Team aus verschiedenen Spezialisten durchgeführt. Taucher der Kantonspolizei Schwyz spielten eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung der Bergung. Sie tauchten zum Wrack hinab, brachten sorgfältig Seile an, um das Flugzeug sicher anheben zu können. Gegen 18:00 Uhr begann die eigentliche Bergung. Ein Bagger, der auf einer schwimmenden Plattform einer privaten Baufirma stationiert war, wurde eingesetzt. Mit äußerster Vorsicht wurde das Flugzeugwrack angehoben, auf die Plattform gehievt und anschließend ans Ufer gebracht. Diese Vorgehensweise minimierte das Risiko weiterer Beschädigungen am Flugzeug und erleichterte die spätere Spurensicherung. Die Zuger Polizei informierte die Öffentlichkeit zeitnah über den Fortschritt der Bergungsarbeiten und betonte die reibungslose Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen. Neben der Zuger Seepolizei und den Tauchern der Kapo Schwyz waren auch die Stützpunktfeuerwehr Zug sowie das private Bauunternehmen an der Bergung beteiligt. Diese umfassende Zusammenarbeit unterstrich die Ernsthaftigkeit der Situation und das Engagement aller Beteiligten, die notwendigen Schritte zur Aufklärung des Unglücks zu unternehmen.\Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes sind nun in vollem Gange. Die Staatsanwaltschaft Zug führt in enger Koordination mit der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (SUST) und der Polizei umfassende Untersuchungen durch. Ziel ist es, die genauen Umstände des Unglücks zu ermitteln und die Ursache des Absturzes zu klären. Dazu gehört die Auswertung der Spuren, die am Absturzort gefunden wurden, sowie die Untersuchung des Flugzeugwracks. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden von großem Interesse sein, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren und zukünftige Flugunfälle zu verhindern. Die Behörden haben bereits angekündigt, dass sie eng mit Experten zusammenarbeiten werden, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Ergebnisse der Untersuchungen abzuwarten, um ein vollständiges Bild des Geschehens zu erhalten und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Die Angehörigen der Verstorbenen werden in dieser schwierigen Zeit von der Polizei betreut und unterstützt. Die Anteilnahme und das Mitgefühl der Bevölkerung sind groß, und die Behörden sind bestrebt, die Hintergründe des Unglücks transparent zu machen





