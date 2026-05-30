Flugverkehr am Münchner Flughafen wegen mutmasslicher Drohnen-Sichtung gestört

Der Flugverkehr am Münchner Flughafen wurde wegen einer mutmasslichen Drohnen-Sichtung gestört. Die Start- und Landebahnen wurden für etwa eine Stunde gesperrt. Der Alarm wurde später wieder aufgehoben.

Am Flughafen München kam es nach einer mutmasslichen Drohnensichtung am Samstagmorgen zu einer Sperrung der Start- und Landebahnen. Der Flugverkehr für etwa eine Stunde stillgestanden.

Starts und Landungen seien nach der verdächtigen Sichtung gegen 9.00 Uhr ausgesetzt worden, der Alarm sei aber gegen 10.05 Uhr wieder aufgehoben worden, sagte ein Flughafensprecher. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Kräfte von Bundes- und bayrischen Landespolizei suchten das gesamte Areal weiträumig ab. Mehrere Medien hatten berichtet.

Nachdem nichts Verdächtiges gefunden wurde, sei die Sperrung aufgehoben worden, sagte der Flughafensprecher. Der Flugverkehr lief wieder an. Beide Start- und Landebahnen sind mittlerweile wieder freigegeben. Die Flugzeuge, die vorübergehend am Boden bleiben mussten, könnten nun nach und nach mit Verspätung starten.

Der Flughafen sei nicht geschlossen gewesen, betonte der Sprecher. Während der Sperrung der beiden Start- und Landebahnen konnten Passagiere weiter den Flughafen erreichen, parken, einchecken und durch die Sicherheitskontrollen. Mitten in den Pfingstferien in Bayern herrscht am Flughafen reger Betrieb. An einem Tag wie heute starten und landen zusammen insgesamt rund 900 Flüge mit insgesamt rund 120.000 Passagieren, sagte der Sprecher.

Im Oktober waren am Münchner Flughafen gleich an zwei Abenden hintereinander mutmassliche Drohnen gesehen worden, der Flugverkehr wurde zweimal hintereinander eingestellt. Dutzende Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Tausende Reisende waren betroffen. Einige mussten damals im Flughafengebäude übernachten. Auch im November gab es kurzzeitig Drohnenalarm am Münchner Airport





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