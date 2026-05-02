Flugticketabgabe: Grüne fordern erneut Mindestpreis von 30 Franken

Eine Allianz aus Umweltverbänden will mit der «Mobilitätsbon-Initiative» eine Abgabe auf Flugtickets durchsetzen. Die Grünen unterstützen den Vorschlag, obwohl das Stimmvolk eine ähnliche Forderung bereits abgelehnt hat. Im Fokus steht die Frage nach Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und der Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel.

Eine Allianz aus Umwelt- und Verkehrsverbänden treibt die « Mobilitätsbon-Initiative » voran, die eine Mindestabgabe von 30 Franken pro Flug vorsieht. Diese Forderung war bereits Bestandteil des CO2-Gesetzes, welches jedoch vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt wurde.

Aline Trede, Präsidentin der Grünen-Fraktion, sieht darin kein Problem und argumentiert, dass es legitim sei, abgelehnte Vorschläge erneut zur Diskussion zu stellen, insbesondere angesichts der Klimakrise und der unverhältnismässigen Vorteile, die der Flugverkehr genießt. Sie verweist auf die Tatsache, dass über ein Drittel der globalen CO2-Emissionen auf den Verkehr entfällt und dass eine Abgabe dazu beitragen könnte, diesen Ausstoß zu reduzieren.

Die Initiative sieht eine Abgabe von mindestens 30 Franken pro Flugticket im Linien- und Charterverkehr vor, sowie mindestens 500 Franken für Privat- und Geschäftsflugzeuge. Zwei Drittel der geschätzten 1.5 Milliarden Franken jährlichen Einnahmen sollen in Form von «Mobilitätsbons» an die Bevölkerung zurückverteilt werden, die im öffentlichen Verkehr genutzt werden können, was jedem Schweizer Bürger einen Gutschein im Wert von über 100 Franken ermöglichen würde.

Ein Drittel der Einnahmen soll zur weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor und zur Förderung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs auf der Schiene verwendet werden. Die Diskussion um die Flugticketabgabe wirft auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf. Kritiker bemängeln, dass eine pauschale Abgabe von 30 Franken pro Flug für einkommensschwache Familien eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen könnte, während sie für Besserverdienende kaum ins Gewicht fällt.

Trede entgegnet, dass es nicht darum gehe, soziale Gerechtigkeit zu erreichen, sondern darum, die wahren Kosten der Umweltverschmutzung widerzuspiegeln. Sie argumentiert, dass die Menschen bereit seien, für Bequemlichkeit zu zahlen, und dass eine moderate Abgabe keine wesentliche Auswirkung auf das Reiseverhalten hätte.

Zudem kritisiert sie die mangelnde Investition in nachhaltige Alternativen wie Nachtzüge, die laut SBB-CEO Vincent Ducrot jedoch ein Nischenprodukt seien und sich wirtschaftlich nicht rentieren würden. Trede bemängelt, dass das Parlament die Mittel für Nachtzüge gekürzt habe, was die Entwicklung eines attraktiven Angebots erschwert. Sie betont, dass die externen Kosten eines Fluges, insbesondere bei Kurzstreckenflügen, enorm hoch seien und dass die Bevölkerung sich der Umweltauswirkungen ihres Reiseverhaltens oft nicht bewusst sei.

Die Debatte um die «Mobilitätsbon-Initiative» ist eingebettet in eine breitere Diskussion über die Klimapolitik der Schweiz und die Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu reduzieren. Die Ablehnung des CO2-Gesetzes durch das Stimmvolk hat gezeigt, dass es schwierig ist, umfassende Massnahmen zur Klimaneutralität durchzusetzen. Die Initiative versucht, einen neuen Anlauf zu nehmen, indem sie auf eine gezielte Abgabe setzt, die sowohl Einnahmen generiert als auch einen Anreiz für umweltfreundlichere Reisemöglichkeiten schafft.

Die Rückverteilung der Einnahmen in Form von «Mobilitätsbons» soll die Akzeptanz der Abgabe erhöhen und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr stärken. Allerdings bleibt die Frage, ob eine solche Massnahme tatsächlich zu einer signifikanten Reduzierung der Flugemissionen führen kann, oder ob sie lediglich eine symbolische Wirkung hat. Die Zukunft der «Mobilitätsbon-Initiative» hängt nun von der politischen Debatte und der Bereitschaft des Stimmvolks ab, eine solche Abgabe zu akzeptieren





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